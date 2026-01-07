Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़102 year old women killed by grandson in dhanbad jharkhand
धनबाद में हैवान बना युवक! 102 साल की परदादी को पटककर मार डाला

धनबाद में हैवान बना युवक! 102 साल की परदादी को पटककर मार डाला

संक्षेप:

झारखंड के धनबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकला गांव में मंगलवार की शाम एक सनकी युवक ने मामूली विवाद में अपनी 102 साल की परदादी की पटक कर हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 07, 2026 09:33 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
share Share
Follow Us on

झारखंड के धनबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकला गांव में मंगलवार की शाम एक सनकी युवक ने मामूली विवाद में अपनी 102 साल की परदादी की पटक कर हत्या कर दी। घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले की जानकारी देते हुए मृतका टुकिया देवी की बहू दासी रवानी के लिखित आवेदन पर तेतुलमारी थाना में आरोपी रवि रवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दासी रवानी ने बताया कि रवि अक्सर घर में मारपीट और झगड़ा करता रहता था। मंगलवार की शाम भी किसी बात को लेकर उसकी परदादी से नोकझोंक हो रही थी। इसी दौरान रवि ने घर का दरवाजा बंद कर अपनी वृद्ध परदादी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे वह अचेत हो गई। इसके बाद आरोपी दरवाजा खोलकर आंगन में बैठ गया। घटना की सूचना पंचायत के मुखिया को दी गई। इसके बाद परिजन वृद्धा को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:झारखंड में हाथियों का आतंक! घर में सो रहे 4 लोगों को कुचलकर मार डाला
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Dhanbad
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।