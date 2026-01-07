धनबाद में हैवान बना युवक! 102 साल की परदादी को पटककर मार डाला

झारखंड के धनबाद में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के नगरीकला गांव में मंगलवार की शाम एक सनकी युवक ने मामूली विवाद में अपनी 102 साल की परदादी की पटक कर हत्या कर दी। घटना के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मृतका टुकिया देवी की बहू दासी रवानी के लिखित आवेदन पर तेतुलमारी थाना में आरोपी रवि रवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दासी रवानी ने बताया कि रवि अक्सर घर में मारपीट और झगड़ा करता रहता था। मंगलवार की शाम भी किसी बात को लेकर उसकी परदादी से नोकझोंक हो रही थी। इसी दौरान रवि ने घर का दरवाजा बंद कर अपनी वृद्ध परदादी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे वह अचेत हो गई। इसके बाद आरोपी दरवाजा खोलकर आंगन में बैठ गया। घटना की सूचना पंचायत के मुखिया को दी गई। इसके बाद परिजन वृद्धा को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।