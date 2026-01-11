Hindustan Hindi News
10000 for evry women in jharkhand hemant soren minister demands from center
'झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार दे केंद्र', हेमंत सोरेन के मंत्री ने कर दी मोदी सरकार से ये मांग

संक्षेप:

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मंईयां को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार दे।

Jan 11, 2026 07:00 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मंईयां को कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार दे। अभी राज्य सरकार लगभग 51 लाख मंईयां को हर महीने 2500 रुपये दे रही है। वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के बजट से पहले विचार-विमर्श में राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की है।

वित्त मंत्री राधाकृष्ण ने कहा कि झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। उग्रवाद, गरीबी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य को पिछड़ेपन की स्थिति विरासत में मिली। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई से उग्रवाद पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिनपूरी तरह खत्म करने को अभी मदद की जरूरत है।

स्वास्थ्य और सिंचाई सुविधा में मदद की मांग

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची, पलामू, दुमका और धनबाद में पेट-सीटी स्कैन व जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके अलावा, अगले चार वर्षों में एक लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए हर साल 2,000 करोड़ रुपये देने की मांग की। कहा कि राज्य में 12 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराना चुनौती है।

साथ ही नेतरहाट, तेनुघाट, चांडिल, पतरातू और बेतला जैसे पर्यटन स्थलों के विकास एवं मलूटी, वैद्यनाथ धाम, बंशीधर मंदिर, पारसनाथ मंदिर, देवरी मंदिर, अंजनधाम को टूरिस्ट कॉरिडोर के लिए भी केंद्र से सहयोग अपेक्षित है।

राज्य में आयुष कॉलेज और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खुले

झारखंड में सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एनटीपीसी, सेल और टाटा स्टील जैसी कंपनियां करीब 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कर अरबों रुपये का मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन सामाजिक योगदान न के बराबर है। उन्होंने इन कंपनियों को बिरसा मुंडा, डॉ आंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय, गुमला में जनजातीय मेडिकल कॉलेज व राज्य में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और आयुष क्षेत्र के कॉलेज खोलने का निर्देश देने की मांग की।

