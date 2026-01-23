रांची में सरस्वती पूजा पर 1000 जवान तैनात; अश्लील या भड़काऊ गाने बजाए तो खैर नहीं

संक्षेप: राजधानी रांची में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। सरस्वती पूजा की सुरक्षा को लेकर जिलेभर में एक हजार अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती विसर्जन तक के लिए किया गया है।

राजधानी रांची में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। सरस्वती पूजा की सुरक्षा को लेकर जिलेभर में एक हजार अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती विसर्जन तक के लिए किया गया है। इसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है। खासकर छेड़खानी की वारदातों को रोकने के लिए शक्ति कमांडो को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है।

सरस्वती पूजा को लेकर एसएसपी राकेश रंजन ने सभी थानेदारों को निर्देश भी जारी किया है। सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सुबह से ही भ्रमणशील रहेंगे। संवेदनशील इलाके में थाना प्रभारी मोबाइल दस्ता को भ्रमणशील रखेंगे। एसएसपी ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरा को भी दुरुस्त कराएं ताकि किसी तरह का विवाद उत्पन्न होने पर कैमरा की मदद ली जा सके। कोई भी व्यक्ति माहौल का बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

अश्लील गाने पर होगी कार्रवाई, विसर्जन में सतर्कता जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वह पूजास्थल या कहीं और अश्लील गाना बजे को कार्रवाई करें। पूजा समितियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अश्लील या भड़काऊ गाने नहीं बजाएं। वहीं, सुरक्षा बलों की तैनाती विसर्जन समाप्त होने तक रहेगी। सरस्वती पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन को लेकर सभी पूजा समितियां को समय दे दिया गया है। तय समय के अनुसार ही पूजा समितियों को विसर्जन कार्य पूरा कर लेना है। विसर्जन के दौरान एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी।