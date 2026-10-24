पलामू और दुमका मेडिकल कॉलेजों में होंगे 1000 बेड, दोगुनी होंगी MBBS सीटें
झारखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और पीजी पाढ्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। दुमका एवं पलामू मेडिकल कॉलेजों में सदर अस्पताल को शामिल करते हुए बेडों की संख्या 1000-1000 की जाएगी।
झारखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और पीजी पाढ्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। दुमका एवं पलामू मेडिकल कॉलेजों में सदर अस्पताल को शामिल करते हुए बेडों की संख्या 1000-1000 की जाएगी। साथ ही दोनों मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। जबकि, दोनों में 150-150 पीजी सीटें लाने की तैयारी है। दुमका मेडिकल कॉलेज के विकास पर लगभग 375 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की समीक्षा के दौरान इन योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
दुमका में लगभग 100 एकड़ भूमि पर एवं पलामू में लगभग 75 एकड़ भूमि पर किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के विकास के तहत वर्तमान के 500 बिस्तरों के साथ सदर अस्पताल को जोड़कर कुल 1000 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों के लिए परिसर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर पीजी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और अतिथिगृह बनाने का निर्देश दिए। इससे विद्यार्थियों के साथ संस्थान में आने वाले अतिथियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। दोनों मेडिकल कॉलेजों का विस्तार होने से मरीजों के इलाज की क्षमता बढ़ाने के साथ मेडिकल विद्यार्थियों के लिए उच्च चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अस्पताल परिसरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें
अपर मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों में विद्युत बसें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य बड़े अस्पताल परिसरों में मरीजों और उनके परिजनों को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचने में सहूलियत देना है। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी का सामना करने वाले मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में विभाग की विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ललित कुमार शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने और मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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