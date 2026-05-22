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चतरा से 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी, 2 घंटे में पकड़ा गया चोर; कितनी थी कीमत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
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झारखंड के चतरा जिले में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से लगभग 100 साल पुरानी अष्टधातु की एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

चतरा से 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी, 2 घंटे में पकड़ा गया चोर; कितनी थी कीमत

झारखंड के चतरा जिले में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से लगभग 100 साल पुरानी अष्टधातु की एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी होने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, चोरी हुई वस्तु अष्टधातु की एक मूर्ति है, जिसमें सभी 24 तीर्थंकरों की आकृतियां एक साथ बनी हुई हैं। पुलिस ने मूर्ति बरामद करने के बाद इसकी कीमत भी बताई है

खूफिया तंत्र से मिली सफलता

चतरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिमेश नैथानी ने बताया कि पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र की मदद से चोरी के महज दो घंटे के भीतर मूर्ति को बरामद कर लिया। एसपी ने कहा कि चोरी के इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। बरामद की गई मूर्ति की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है। नैथानी ने बताया कि ईटखोरी के निवासी और जैन मंदिर के प्रबंधक ताराचंद जैन की तहरीर के आधार पर 20 मई को ईटखोरी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

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चोरी की गई मूर्ति बरामद

इस मामले पर बात करते हुए एसपी ने कहा कि अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईटखोरी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसने संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर ही चोरी की गई मूर्ति बरामद की जा सकी।

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नशे का आदी है चोर

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार चोर अत्यधिक धूम्रपान और नशे का आदी है। उसने गांजे के नशे में धुत होकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया, "चोर इस बहुमूल्य मूर्ति को बेचने के लिए दिल्ली के करोल बाग जाने की फिराक में था।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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