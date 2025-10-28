झारखंड में IED विस्फोट, नाबालिग लड़की की दर्दनाक मौत; कौन जिम्मेदार?

Hindustan Hindi News
संक्षेप: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम में विस्फोट से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई।

Tue, 28 Oct 2025 05:04 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, प. सिंहभूम
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मंगलवार को माओवादियों द्वारा लगाए गए एक संवर्धित विस्फोटक उपकरण (IED) के फटने से 10 साल की एक आदिवासी लड़की की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए मनोहरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) जयदीप लाकड़ा ने बताया कि लड़की तिलापोसी जंगल में सियाल के पत्ते तोड़ने गई थी, तभी उसका पैर गलती से माओवादियों द्वारा कथित तौर पर जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी पर पड़ गया।

आईईडी विस्फोट में नाबालिग लड़की की मौत पर बात करते हुए लाकड़ा ने कहा कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मासूम लड़की अनजाने में आईईडी पर खड़ी हो गई, जिसके कारण विस्फोट हो गया और मंगलवार सुबह उसकी मौके पर ही मौत हो गई...। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे माओवादी हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रावधान के अनुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे।

जेराइकेला पुलिस थाने के प्रभारी अमित कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लड़की की पहचान दीघा गांव के मूल निवासी जय मसीह हेरेन्ज की बेटी सिरिया हेरेन्ज के रूप में हुई है और वह हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ सियाल के पत्ते तोड़ने गई थी क्योंकि मंगलवार को छठ पर्व के कारण स्कूल बंद था। कुमार ने कहा कि विस्फोट में लड़की के दोनों पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। हमने सीआरपीएफ के साथ मिलकर शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद उसे पीड़ित परिवार को सौंप दिया जाएगा।

