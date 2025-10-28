झारखंड में IED विस्फोट, नाबालिग लड़की की दर्दनाक मौत; कौन जिम्मेदार?

संक्षेप: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम में विस्फोट से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मंगलवार को माओवादियों द्वारा लगाए गए एक संवर्धित विस्फोटक उपकरण (IED) के फटने से 10 साल की एक आदिवासी लड़की की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए मनोहरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) जयदीप लाकड़ा ने बताया कि लड़की तिलापोसी जंगल में सियाल के पत्ते तोड़ने गई थी, तभी उसका पैर गलती से माओवादियों द्वारा कथित तौर पर जमीन के अंदर लगाए गए आईईडी पर पड़ गया।

आईईडी विस्फोट में नाबालिग लड़की की मौत पर बात करते हुए लाकड़ा ने कहा कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मासूम लड़की अनजाने में आईईडी पर खड़ी हो गई, जिसके कारण विस्फोट हो गया और मंगलवार सुबह उसकी मौके पर ही मौत हो गई...। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे माओवादी हिंसा के पीड़ितों के लिए प्रावधान के अनुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे।