गोड्डा में 10 साल की बच्ची की सिर काटकर हत्या, घर से हो गई थी लापता
झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के ललमटिया थाना क्षेत्र के डहुआ गांव में 10 साल की बच्ची नीतू गरैंडी (पिता - तलवा गरैंडी) की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार, रात में परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे
झारखंड के गोड्डा जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के बोआरीजोर प्रखंड क्षेत्र के ललमटिया थाना क्षेत्र के डहुआ गांव में 10 साल की बच्ची नीतू गरैंडी (पिता - तलवा गरैंडी) की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। परिजनों के अनुसार, रात में परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे, इसी दौरान रात में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और नींद खुलने पर बच्ची को बिस्तर पर नहीं पाया गया। खोजबीन की गई तो घर के पास ही बच्ची का सिर कटा हुआ शव मिला।
घटना के समय काट दी थी घर की बिजली
घटना के दौरान घर की बिजली भी काट दी गई थी। बाहर निकलकर खोजबीन करने के बाद परिजनों ने आसपास के ग्रामीणों और पंचायत की मुखिया सोनी मुर्मू को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुखिया पति ने तुरंत इसकी सूचना ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार को दी। सूचना पाकर एसडीपीओ वरुण रजक, मेहरमा इंस्पेक्टर उपेंद्र महतो और ललमटिया इंस्पेक्टर रूबी मिंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बच्ची की तलाश की, जिसके दौरान घर के पीछे खेत में बच्ची का धड़ बरामद हुआ और घंटों छानबीन के बाद करीब 300 मीटर दूर खेत से बच्ची का सिर भी बरामद कर लिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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विस्तृत बायो
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