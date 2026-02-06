Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़10 tribal children missing in Jharkhand Koderma
श्राद्ध में शामिल होने गए थे, फिर लौटे ही नहीं…; कोडरमा में गायब हो गए 10 आदिवासी बच्चे

संक्षेप:

Feb 06, 2026 11:01 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, कोडरमा
झारखंड के कोडरमा जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक गांव के 10 आदिवासी बच्चे रहस्यमय ढंग से लापता हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक, ये सभी बच्चे खास तौर पर कमजोर आदिवासी समूह (PVTG) से ताल्लुक रखते हैं और 31 जनवरी से लापता हैं। बच्चों के अचानक गायब होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

श्राद्ध में शामिल होने गए थे बच्चे

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सभी लापता बच्चे जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खारियोडीह पंचायत के गदियाई बिरहोर टोला के निवासी हैं। 31 जनवरी को ये बच्चे गांव से करीब 14–15 किलोमीटर दूर परसाबाद में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन इसके बाद वे घर नहीं लौटे।

जयनगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज उमा नाथ सिंह ने PTI को बताया, “सभी 10 बच्चे 31 जनवरी को परसाबाद में एक श्राद्ध समारोह में गए थे। उस दिन गांव से करीब 60 से 70 लोग श्राद्ध में शामिल होने गए थे, लेकिन ये बच्चे वापस नहीं आए।”

बच्चों का अब तक नहीं मिला सुराग

बच्चों के परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मामले की जांच कर रहे DSP (ट्रेनी) दिवाकर कुमार ने बताया कि पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी है। हम परसाबाद और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि बच्चे आखिरी बार कहां देखे गए थे और किस दिशा में गए।

पुलिस की टीमें आसपास के थाना क्षेत्रों से भी संपर्क कर रही हैं और संभावित रूट्स पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Jharkhand
