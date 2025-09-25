झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर; DGP का बड़ा दावा

झारखंड के चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां डीजीपी के सामने दस नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चाईबासा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके साथ ही डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को लेकर बड़ा दावा किया है।

झारखंड के चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां डीजीपी के सामने दस नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चाईबासा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। 10 नक्सलियों के सरेंडर के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया कि यह बड़ी उपलब्धि है और दिसंबर 2025 तक प्रदेश से नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा।

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि राज्य में उग्रवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। करीब 20 वर्षों के संघर्ष में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 500 जवानों एवं पदाधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। उनकी कुर्बानी और लगातार चल रहे अभियानों की बदौलत आज झारखंड सुरक्षित और प्रगतिशील राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को वे चन्दाली स्थित एसपी कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2025 तक झारखंड पूरी तरह उग्रवाद मुक्त हो जाएगा। वर्तमान में राज्य में केवल 40-45 उग्रवादी ही सक्रिय बचे हैं। उनके प्रभाव क्षेत्रों को पुलिस व पारा मिलिट्री बलों ने चिन्हित कर घेराबंदी कर रखी है। इसी कारण उग्रवादी या तो मारे जा रहे हैं या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब उग्रवादियों के पास सिर्फ दो विकल्प हैं या तो वे आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट आएं, अन्यथा उनका अंत तय है। डीजीपी गुप्ता ने झारखंड की सरेंडर पॉलिसी को देश की सबसे बेहतरीन नीति बताते हुए कहा कि यह समाज से भटके युवाओं को नई जिंदगी का मौका देती है। उन्होंने अपील की कि हिंसा का रास्ता छोड़कर वे शांति और विकास की राह पर आएं। इसके साथ ही डीजीपी ने राज्य में बढ़ती नशाखोरी और संगठित आपराधिक गिरोहों पर भी सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस का अभियान केवल उग्रवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को खोखला करने वाले हर तरह के अपराध के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

डीजीपी के अनुसार आने वाले महीनों में चलाए जाने वाले विशेष अभियानों से न केवल उग्रवाद का खात्मा होगा, बल्कि संगठित अपराध और नशे के कारोबार पर भी पूरी तरह लगाम लगेगी। इससे झारखंड शांति, सुरक्षा और विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगा।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में भाकपा माओवादी व अन्य उग्रवादी समूहों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बीते 10 माह में बड़ी सफलताएं मिली हैं। 29 नवंबर 2024 से 23 सितंबर 2025 के बीच 33 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। इस अवधि में 20 नक्सलियों-उग्रवादियों ने सरेंडर किया और 18 को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सली समूहों को भारी नुकसान हुआ है।