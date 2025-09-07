झारखंड में एनकाउंटर! मारा गया 10 लाख का इनामी नक्सली अपटन

झारखंड में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने 10 लाख के इनामी नक्सली अपटन को मार गिराया है। मिली जानकारी के अनुसार, अपटन जोनल कमांडर था।

झारखंड में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोईलकेरा की आराहासा पंचायत के रेलापराल गांव के पास जमकर मुठभेड़ हुई। यहां की बुरजूवा पहाड़ी पर रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दस लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षाबलों ने घटना स्थल से एक एसएलआर रायफल भी बरामद दिया है। एसपी राकेश रंजन ने इसकी पुष्टि की है। एक माह में यह दूसरी मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षाबलों को कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने एक माह पूर्व मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के नक्सली को मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, चाईबासा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि गोइलकेरा के रेला पराल क्षेत्र में नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। इसके पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को देखते ही फायरिंग शुरु कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभाला और फायरिंग शुरू की। सुरक्षाबलों भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ी का फायदा उठाते हुये जंगल में भाग खड़े हुये। अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक नक्सली का शव बरामद किया है। जिसकी पहचान अमित हांसदा उर्फ अपटन के रूप में हुई है। मारे गये नक्सली अमित हांसदा जोनल कमेटी मेंबर था और उस पर दस लाख का इनाम था। एसपी ने कहा कि जंगल में सर्च अभियान जारी है।