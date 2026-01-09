झारखंड में पूरी होंगी 10 परियोजनाएं, इन कॉरिडोर से राज्य भरेगा फर्राटा

संक्षेप: झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की सड़कों के निर्माण में तेजी आ रही है। साल 2026 में एनएचएआई की 10 सड़क परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है।

Jan 09, 2026 08:12 am IST

झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़कों के निर्माण में तेजी आ रही है। साल 2026 में एनएचएआई की 10 सड़क परियोजनाएं पूरी होने की उम्मीद है। 2027 में दो और हाईवे तैयार हो जाएंगे। वाराणसी-रांची-कोलकाता सिक्स लेन एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का काम अगले दो माह में शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दो दिन पहले दिल्ली में परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान झारखंड को हर प्रकार से सहयोग का भरोसा दिया है।

झारखंड में सड़कें अब सिर्फ आवागमन का जरिया नहीं रहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक बदलाव की रीढ़ बनती जा रही हैं। रोड नेटवर्क झारखंड को उसके पड़ोसी राज्यों- बिहार, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा है। समय भी घट रहा है, दूरी सिमट रही है और अवसर बढ़ रहे हैं।

एनएचएआई झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक सह क्षेत्रीय अधिकारी मुकुंदा टि अत्तरदे के अनुसार राज्य सरकार के प्रयास से एनएच परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण में तेजी आई है। कुछ सड़कों में मुआवजा वितरण, भूमि हस्तांतरण को गति देने पर विमर्श हुआ है। साल 2026 में एनएचएआई की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी होने की संभावना है। दो माह में वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

रायपुर-धनबाद परियोजना इसकी लागत 18 हजार करोड़ और लंबाई 626 किमी है। 85% काम पूरा हो चुका है। इसके शुरू होते ही यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर आठ घंटे रह जाएगा। 355 किमी ग्रीन फील्ड और नया ग्राउंड फील्ड सड़क की लंबाई 371 किमी है। झारखंड में 238 किमी लंबाई और लागत 8 हजार करोड़। राज्य में 90 किमी ग्रीन फील्ड अलाइमेंट होगा। 77 फीसदी काम पूरा हो गया है। इसे एक्सेस कंट्रोल मार्ग बनाने का भी प्रस्ताव है।

दिल्ली से कोलकाता बिहार-झारखंड बॉर्डर चोरदाहा से गोरहर तक एनएच-2 के 59 किमी हिस्से को छह लेन किया जा रहा है। यह दिल्ली–कोलकाता ग्रैंड ट्रंक रोड का अहम हिस्सा है। 51 किमी सड़क पहले ही छह लेन बन चुकी है। 72 फीसदी काम हो गया है। 1772 करोड़ की लागत से यह परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी होगी। इसका 146 किमी हिस्सा झारखंड से होकर गुजरता है। यह पूरे राज्य को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ेगा।

बिहार

साहिबगंज

गोड्डा

उत्तर प्रदेश

पलामू

कोडरमा

देवघर

गिरिडीह

चतरा

गढ़वा

हजारीबाग

पाकुड़

दुमका

जामताड़ा

बोकारो

धनबाद

लातेहार

रामगढ़

लोहरदगा

रांची

गुमला

छत्तीसगढ़

खूंटी

सरायकेला

सिमडेगा

पू.सिंहभूम

प.सिंहभूम

ओडिशा

रांची-वाराणसी यह इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा उदाहरण है। 13 हजार करोड़ की परियोजना जनवरी 2028 में बनकर तैयार होगी। रांची से बनारस के बीच नई कनेक्टिविटी से गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा जिलों का आर्थिक परिदृश्य ही बदल जाएगा।