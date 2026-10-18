रांची नगर निगम का बड़ा ऐक्शन, शहर के 10 कोचिंग और हॉस्टल बंद का नोटिस; क्या है वजह
रांची में नियमों की अनदेखी कर चल रहे कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और लॉज के संचालकों ने नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने शनिवार को ऐसे 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया।
रांची में नियमों की अनदेखी कर चल रहे कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और लॉज के संचालकों ने नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है। निगम ने शनिवार को ऐसे 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया। सभी संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन नक्शा समेत जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा।
क्या हैं नियम
नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत छात्रावास, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए जरूरी अनुमतियां लेना अनिवार्य है। इनमें व्यापार अनुज्ञप्ति, छात्रावास पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग से अनुमति प्रमाणपत्र और स्वीकृत भवन नक्शा प्रमुख हैं। इसके अलावा भवन के उपयोग और संस्थान के संचालन से संबंधित निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है।
पहले भी दे चुके हैं नोटिस
नगर निगम की तरफ से बताया गया है कि इन संस्थानों और हॉस्टलों को पहले भी नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज जारी कर नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन संस्थानों की तरफ से कोई ऐक्शन नहीं लिया गया था। अब नगर निगम ने इन संस्थानों और हॉस्टलों को फिर से नोटिस जारी कर, बंद करने का निर्देश दिया है।
अवैध व्यावसायिक उपयोग पर की जाएगी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवनों का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग या स्वीकृत उपयोग के विपरीत संचालन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संचालकों को निर्धारित समय में सभी आवश्यक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। आदेशों की अनदेखी करने पर भवन सील करने के साथ संबंधित कानूनों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने सभी संचालकों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। किसी भी तरह की लापरवाही पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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