कोडरमा से एक साथ गायब हो गए 10 बच्चे, मचा हड़कंप; पुलिस ने यहां से किया बरामद
कोडरमा से गायब हुए बच्चों को बरामद कर लिया गया है। इन सभी बच्चों को गयाजी चाइल्ड हेल्पलाइन ने बरामद किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये सभी बच्चे जयनगर से गयाजी कैसे पहुंचे।
झारखंड के कोडरमा में कई बच्चों के गायब होने से हड़कंप मच गया। 10 बच्चों के गायब होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और कई घंटों के लगातार प्रयासों के बाद सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन गयाजी के द्वारा रेस्क्यू किया गया है। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कोडरमा के जयनगर से ये सभी बच्चे गयाजी कैसे पहुंच गए?
बता दें कि कोडरमा के जयनगर प्रखंड के खरियाडीह के एक मुहल्ले से 10 बच्चे अचानक गायब हो गए थे। बच्चों के गायब होने के बाद पहले परिजनों ने खुद से ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई सुराग नहीं लगा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं पता नहीं चला।
इस मामले की जानकारी देते हुए गांव के मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि एक फरवरी की रात गांव के कई लोग परसाबाद में आयोजित श्राद्ध भोज में गए थे। इनमें मोहल्ले के बच्चे भी शामिल थे। वापसी के दौरान सब वापस आ गए लेकिन 10 बच्चे नहीं लौटे। इसके बाद मामले की जानकारी जयनगर थाना प्रभारी उमानाथ सिंह को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और अब सभी बच्चे गया जी से सकुशल बरामद कर लिए गए हैं।
