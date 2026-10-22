एक साल की सजा या 5 लाख तक जुर्माना, झारखंड में बाढ़ सुरक्षा ढांचे में छेड़छाड़ पड़ेगी भारी

झारखंड की नदियों और बाढ़ के मैदानों में खतरनाक, जहरीला, बायोमेडिकल या औद्योगिक कचरा डालने, नदी का प्रवाह बाधित करने व बाढ़-सुरक्षा ढांचे से छेड़छाड़ करने पर एक वर्ष तक की जेल या दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है।

झारखंड की नदियों और बाढ़ के मैदानों में खतरनाक, जहरीला, बायोमेडिकल या औद्योगिक कचरा डालने, नदी का प्रवाह बाधित करने व बाढ़-सुरक्षा ढांचे से छेड़छाड़ करने पर एक वर्ष तक की जेल या दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने ‘द झारखंड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट-2026’ का प्रारूप तैयार किया है। विभाग ने इसे सार्वजनिक करते हुए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

किन जगहों पर होगा लागू प्रस्तावित कानून के तहत राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर राज्य, नदी बेसिन, नदी, उसके खंड, जिले या शहरी-ग्रामीण क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र जोनिंग के दायरे में ला सकेगी। यह कानून राज्य की सभी नदियों, सहायक नदियों, धाराओं, नालों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों पर लागू होगा। विभाग के अनुसार, राज्य में बाढ़ और नदी कटाव से जनजीवन, संपत्ति, कृषि, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। बाढ़ क्षेत्रों की पहचान, सीमांकन व नियमन की समग्र वैधानिक व्यवस्था नहीं होने के कारण यह कानून तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य बाढ़ जोखिम को कम करना व संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास पर रोक लगाना है।

प्रस्तावित कानून राज्य की सभी नदियों, सहायक नदियों, नालों और प्राकृतिक जल-निकासी मार्गों पर लागू होगा। जल संसाधन विभाग के सचिव या प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य फ्लड जोनिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा। जिलों में डीसी या अन्य नामित अधिकारी या समिति जिला प्राधिकरण होगी। राज्य प्राधिकरण केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाओं से तकनीकी सहायता ले सकेगा। प्राधिकरण को सर्वेक्षण, मानचित्रण, आपत्तियों के निपटारे, अनुमति देने या अस्वीकार करने, निगरानी और अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने जैसे अधिकार होंगे। आम लोगों के लिए सुलभ जीआईएस आधारित पोर्टल भी बनाना होगा।

जोनवार प्रतिबंध ● संरक्षित क्षेत्र: स्थायी निर्माण, नदी के प्रवाह में बाधा, ठोस कचरे की डंपिंग, ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थों का भंडारण और बड़े वाणिज्यिक-औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रतिबंधित होंगे। रेल और नागरिक अवसंरचना, तटबंध संरक्षण कार्य, पुल और घाट जैसी कुछ गतिविधियों को छूट।

● विनियमित क्षेत्र : आवासीय बस्तियां, महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान और बेसमेंट निषिद्ध होंगे। सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों जैसे कुछ निर्माण शर्तों के साथ संभव होंगे, जिनमें न्यूनतम प्लिंथ स्तर 100 वर्ष की बाढ़ के स्तर से ऊपर रखना होगा।

● चेतावनी क्षेत्र : खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाले रासायनिक उद्योग और परमाणु संयंत्र प्रतिबंधित होंगे।

बाढ़ का दायरा चिह्नित करना बेहद जरूरी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ष की बाढ़ का दायरा चिह्नित करना जरूरी होगा। मानचित्रों की समीक्षा हर 5 वर्ष में या बड़ी बाढ़ के बाद करनी होगी। नदी तट से 100 मीटर के भीतर नया स्थायी निर्माण, भराई या कचरा डंपिंग सामान्यतः नहीं हो सकेगी। हालांकि सरकार अलग दूरी तय कर सकेगी और आवश्यक सार्वजनिक ढांचे को शर्तों के साथ अनुमति मिल सकेगी।

तीन श्रेणियों में बंटेगा बाढ़ का क्षेत्र 1. नदी-मार्ग व 5 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ से डूबने वाला क्षेत्र संरक्षित होगा

2. 5 से 25 वर्ष की पुनरावृत्ति अवधि वाली बाढ़ का क्षेत्र विनियमित क्षेत्र कहलाएगा

3. 25 से 100 वर्ष की अवधि वाला क्षेत्र चेतावनी क्षेत्र कहा जाएगा

उल्लंघन पर दंड ● व्यक्ति के लिए एक से 2 लाख तक जुर्माना, निरंतर उल्लंघन पर प्रतिदिन एक से तीन हजार का अतिरिक्त दंड

● नदी में खतरनाक कचरा डालने, प्रवाह बाधित करने पर एक वर्ष की जेल या दो से 5 लाख का जुर्माना

● कंपनियों के लिए 5-10 लाख व गंभीर मामलों में 10-25 लाख तक जुर्माना