पलामू में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, शख्स की गोली मारकर हत्या; 4 की मौत
झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर शनिवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चले, जमकर पत्थरबाजी हुई और गोलीबारी भी की गई।
झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर शनिवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चले, जमकर पत्थरबाजी हुई और गोलीबारी भी की गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। गोली चलाने वाले आरोपी फरार हैं।
इस घटना की जानकारी मिलने पर डालटनगंज के भाजपा विधायक आलोक चौरसिया घायलों से मिले और उनका हाल-चाल लिया। मृतक के परिजनों से मिलकर घटना पर दुख जताते हुए सांत्वना दिया।उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पलामू समेत पूरे राज्य में विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है प्रशासन की कार्रवाई का कोई डर नहीं रह गया है। इसी कारण से लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। पलामू में भी जमीन के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई और कई लोग जख्मी हैं। प्रशासन मामले में निष्पक्ष जांच करें और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
क्या था पूरा मामला
घायल उदय चौधरी के अनुसार, गांव की सुशीला कुंवर अपनी जमीन पर मकान बनवा रही थी। करीब 11 बजे गांव के ही राजेंद्र सिंह, मंटू सिंह, बादल सिंह, उमा सिंह समेत दो दर्जन लोग हथियार के साथ पहुंचे और मारपीट करने लगे। उस दौरान सुशीला के समर्थन में वहां जुटे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में पांच लोगों को गोली लगी, जिसमें सिकंदर चौधरी की मौत हो गई। थानेदार लालजी ने बताया कि भूमि विवाद में गोलीबारी की गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने सिकंदर के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
विधायक ने बताया कि गांव की सुशीला कुंवर अपनी जमीन पर घर निर्माण करा रही थी। इसी क्रम में शनिवार की सुबह गांव के ही राजेंद्र सिंह, मंटू सिंह एवं उनके परिवार के लोगों ने कथित रूप से निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया। इसके बाद गांव में दोनों पक्षों के लोग जुटने लगे। आरोप है कि करीब 11 बजे राजेंद्र सिंह, मंटू सिंह, बादल सिंह, उमा सिंह समेत 20 से 25 लोग लाठी-डंडा और हथियार लेकर पहुंचे तथा मारपीट करने के साथ-साथ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया जाम: रामपुर में शनिवार के दिन में गोलीबारी एवं हत्या के बाद पोस्टमार्टम करा कर लौट रहे मृतक के परिजनों ने लगभग एक घंटा तक कोयल नदी पुल जाम कर दिया। जाम कर्ता हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने, मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने, आदि की मांग कर रहे थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर