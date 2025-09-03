झारखंड: हाथियों को खेत से भगा रहे थे ग्रामीण, तभी गजराज ने पलटकर कर दिया हमला, 1 की मौत

जानकारी के मुताबिक कृष्णा सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ मंगलवार रात रनिया थाना क्षेत्र के बोंगटेल गाँव में एक खेत से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और कृष्णा हादसे का शिकार हो गए।

झारखंड के खूंटी जिले में हाथियों के हमले में अलग-अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया है। मृतक की पहचान 32 साल के कृष्णा सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा सिंह अन्य ग्रामीणों के साथ मंगलवार रात रनिया थाना क्षेत्र के बोंगटेल गाँव में एक खेत से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और कृष्णा हादसे का शिकार हो गए।

खूंटी के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) दिलीप कुमार यादव ने कहा, जानवरों को भगाने के दौरान, सिंह हाथियों के हमले की चपेट में आ गए और मंगलवार आधी रात के आसपास उन्हें कुचलकर मार डाला।

बोंगटेल के ग्रामीणों के अनुसार, पिछले 15 दिनों में गाँव में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है। हाथियों के आवागमन के चलते वे डर के साये में जी रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि मंगलवार शाम खूंटी ज़िले के डेरानाग गाँव में हाथी के हमले में एक युवक घायल हो गया।