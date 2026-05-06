झारखंड में कोयला चोरों और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई झड़प, 1 की मौत, 6 घायल
पुलिस एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया- घटना मंगलवार रात मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के कमांड एरिया में एक कोयला साइडिंग पर हुई है।
झारखंड के गिरिडीह जिले में सिक्योरिटी गार्ड और कोयला चोरों के बीच झड़प में एक आदमी की मौत हो गई। इस मार-पीट में 6 अन्य घायल भी हो गए हैं। पुलिस एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया- घटना मंगलवार रात मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के कमांड एरिया में एक कोयला साइडिंग पर हुई है।
सदर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) जीतवाहन ओरांव ने कहा कि इस घटना में एक गांववाले की मौत हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड और कथित कोयला चोरों के बीच झड़प में छह सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गए, और उनका इलाज अब यहां CCL अस्पताल में चल रहा है। ओरांव ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
प्रोजेक्ट के मैनेजर राम सागर ने आरोप लगाया है- कोयला चुराने के लिए करीब 100 लोग साइट पर आए थे। इनमें से ज्यादातर लोकल लोग थे। उन्होंने कहा, "जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने विरोध किया, तो कोयला चोरों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही वे भाग गए।" गांव वालों ने कोयला प्रोजेक्ट साइट पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस आदमी को मार डाला।
झारखंड के धनबाद जिले से एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। यहां के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरास मोड़ स्थित सिंह नगर के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके पति और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि, बलियापुर थाना क्षेत्र के निपानिया निवासी शत्रुघ्न महतो अपनी पत्नी ममता देवी और पुत्र संतोष महतो के साथ बाइक से महुदा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान कोयला लदे तेज रफ्तार हाइवा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ममता देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
हादसे में शत्रुघ्न महतो और उनके पुत्र संतोष महतो सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को संभाला और तत्काल पुलिस को सूचना दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और मृतका के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर कोयला लदे भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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