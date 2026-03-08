Hindustan Hindi News
एनकाउंटर में बच निकला 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, सारंडा में एक घंटे तक चली गोलियां

Mar 08, 2026 06:54 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड के सारंडा के जंगलों में एक बार फिर से नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को घेर लिया था, लेकिन वो बच निकला।

एनकाउंटर में बच निकला 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, सारंडा में एक घंटे तक चली गोलियां

झारखंड में पश्चिम सिंहभूम के सारंडा का बीहड़ शनिवार सुबह नौ बजे एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। सुरक्षाबलों और एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के बीच जमकर गोलीबारी हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा और मारंगापोंगा के बीच एक घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि, इस दौरान मिसिर बेसरा दस्ते संग भाग निकलने में सफल रहा। इधर, मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अबतक किसी घायल नक्सली या फिर शव को बरामद नहीं किया गया है।

बताया जाता है कि 22 जनवरी को सारंडा में 3.35 लाख के इनामी प्रतिराम माझी उर्फ अनल दा को मार गिराये जाने के बाद 2.20 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते सुरक्षाबलों के निशाने पर हैं। सुरक्षाबलों ने कई बार मिसिर बेसरा के दस्ते के खात्मे के लिए रणनीति भी बनायी, पर बच निकला। पिछले कुछ दिनों में हुए ऑपरेशन में भी दो बार मिसिर बेसरा बचने में कामयाब रहा है।

नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई

केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसे अमलीजामा पहनाने में सुरक्षाबल के जवान लगे हैं। सारंडा में नक्सलियों के लिए खिलाफ यह अंतिम लड़ाई मानी जा रही है। सुरक्षाबल के चार हजार जवानों ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन तेज कर दिया है।

घरों में दुबके रहे ग्रामीण

सुबह मुठभेड़ के दौरान गोलियों की आवाज से सारंडा क्षेत्र गूंज रहा था, वहीं ग्रामीण घरों में दुबके हुए थे। गोलियों की आवाज सुनने वाले ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सुबह अचानक से जोरदार आवाजें आने लगीं। तडतड़ाहट की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। जिसके बाद ग्रामीण सहम गये और अपने-अपने घरों में दुबक गये।

नक्सलियों ने जगह-जगह लगा रखा है बम

नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारंडा के बीहड़ में जगह जगह आईईडी बम बिछा रखा है। इस कारण सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी की चपेट में आकर जवान लगातार घायल हो रहे हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन के सुरक्षाबलों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है।

