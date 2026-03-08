एनकाउंटर में बच निकला 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा, सारंडा में एक घंटे तक चली गोलियां
झारखंड के सारंडा के जंगलों में एक बार फिर से नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा को घेर लिया था, लेकिन वो बच निकला।
झारखंड में पश्चिम सिंहभूम के सारंडा का बीहड़ शनिवार सुबह नौ बजे एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। सुरक्षाबलों और एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के बीच जमकर गोलीबारी हुई। जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा और मारंगापोंगा के बीच एक घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। हालांकि, इस दौरान मिसिर बेसरा दस्ते संग भाग निकलने में सफल रहा। इधर, मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अबतक किसी घायल नक्सली या फिर शव को बरामद नहीं किया गया है।
बताया जाता है कि 22 जनवरी को सारंडा में 3.35 लाख के इनामी प्रतिराम माझी उर्फ अनल दा को मार गिराये जाने के बाद 2.20 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा और असीम मंडल के दस्ते सुरक्षाबलों के निशाने पर हैं। सुरक्षाबलों ने कई बार मिसिर बेसरा के दस्ते के खात्मे के लिए रणनीति भी बनायी, पर बच निकला। पिछले कुछ दिनों में हुए ऑपरेशन में भी दो बार मिसिर बेसरा बचने में कामयाब रहा है।
नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई
केंद्र सरकार द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसे अमलीजामा पहनाने में सुरक्षाबल के जवान लगे हैं। सारंडा में नक्सलियों के लिए खिलाफ यह अंतिम लड़ाई मानी जा रही है। सुरक्षाबल के चार हजार जवानों ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन तेज कर दिया है।
घरों में दुबके रहे ग्रामीण
सुबह मुठभेड़ के दौरान गोलियों की आवाज से सारंडा क्षेत्र गूंज रहा था, वहीं ग्रामीण घरों में दुबके हुए थे। गोलियों की आवाज सुनने वाले ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सुबह अचानक से जोरदार आवाजें आने लगीं। तडतड़ाहट की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगी। जिसके बाद ग्रामीण सहम गये और अपने-अपने घरों में दुबक गये।
नक्सलियों ने जगह-जगह लगा रखा है बम
नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारंडा के बीहड़ में जगह जगह आईईडी बम बिछा रखा है। इस कारण सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी की चपेट में आकर जवान लगातार घायल हो रहे हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन के सुरक्षाबलों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर