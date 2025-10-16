झारखंड क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर 1 करोड़ ठगे, बाप-बेटे को ऐसे लगाया चूना

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़1 crore duped in the name of selection in Jharkhand cricket team

Thu, 16 Oct 2025 07:57 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, दुमका
झारखंड अंडर-19 और रणजी क्रिकेट टीम में चयन कराने के नाम पर एक करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शिवपहाड़ निवासी बुलबुल कुमार ने शहर के बक्सीबांध मुहल्ले के किसलय पल्लव, पिता विनय कुमार सिन्हा के विरुद्ध नगर थाने में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

बुलबुल कुमार का आरोप है कि उनके पुत्र आशुतोष आनंद जो दुमका जिले में अंडर-14 क्रिकेटर है। किसलय पल्लव ने उनके पुत्र को झारखंड टीम के लिए अंडर-19 और रणजी क्रिकेट टीम में चयन करवा देने और कोचिंग कराने का झांसा दिया। किसलय ने चयन कराने के नाम पर उनसे रुपए की डिमांड करने लगा। बेटे के भविष्य को संवारने के लिए उन्होंने किसलय पल्लव को 4 वर्षों तक किस्तों में 50 लाख रुपए ऑनलाइन और बाकी 50 लाख रुपए ऑफलाइन दिया। किसलय पल्लव ने अंडर 19 में कोचिंग और चयन के नाम पर ठगी करता रहा।

किसलय ने यहां तक कि उन्हें एक पत्र भी दिया, जिसमें बीसीसीआई का लोगो लगा था और उक्त पत्र में मीडिया एडवाइजरी सहित पुत्र का नाम लिखा हुआ था। किसलय पल्लव ने बताया कि आपके पुत्र का चयन हो गया है, जिसमें देवोजीत साहा ज्वाइंट सेक्रेटरी बीसीसीआई के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है। जब उन्होंने किसलय द्वारा दिए गए पत्र का पता लगवाया तो पता चला कि यह पत्र फर्जी है। पुत्र का यचन टीम में हुआ ही नहीं है।

किसलय पल्लव खुद को दुमका जिला क्रिकेट संघ का सदस्य बताया। उसने तो यहां तक कि झारखंड राज्य के चयनकर्ता के साथ फोटो भी खिंचवाकर रख लिया था। उक्त फोटो और जाली कागजात दिखाकर रुपए की ठगी करता रहा और वह किसलय के झांसे में आकर ठगी के शिकार होते रहे।

उन्होंने आरोप लगाया है कि किसलय की इस करतूत में उसके परिवार के लोगों की भी सहभागिता है। किसलय ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर और चयनकर्ता के नाम पर अवैध रूप से पैसे की उगाही की।

बुलबुल कुमार ने थाने में दिए आवेदन में मोबाइल आदि की निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि मामले में किसलय पल्लव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Dumka News
