झारखंड पुलिस ने बड़े क्राइम को रोका, बदमाशों को पकड़ने गई टीम पर बरसीं गोलियां, 3 गिरफ्तार

पुलिस ने पूछताछ की तो मालुम हुआ कि गिरोह के अन्य सदस्य मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई, मौके पर पहुंची टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया।

Ratan Gupta रांची, पीटीआईMon, 13 Oct 2025 12:28 PM
झारखंड की राजधानी रांची में चोर-पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। यहां पुलिस देर रात गाड़ियों की चेकिंग का अभियान चला रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति के पास पिस्तौल मिली। पुलिस ने पूछताछ की तो मालुम हुआ कि गिरोह के अन्य सदस्य मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई, मौके पर पहुंची टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक हथियारबंद बदमाश घायल हो गया।

ये मुठभेड़ तुपुदाना थाना क्षेत्र के बालसिरिंग इलाके में आज सुबह करीब 3.30 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक टीम एक गुप्त सूचना के आधार पर वाहनों की जाँच कर रही थी कि एक गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। जाँच ​​के दौरान, बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चला रहे एक व्यक्ति को रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाले कोयलांचल शांति समिति (केएसएस) गिरोह का सदस्य है। पुलिस अधीक्षक (रांची ग्रामीण) प्रवीण पुष्कर ने कहा, "उसने बताया कि गिरोह के दो अन्य सदस्य कुछ दूरी पर उसका इंतजार कर रहे थे।"

इसके बाद पुलिस गिरोह के अन्य दो सदस्यों को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर पहुँची, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया।पुष्कर ने बताया कि पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि उनके पास से दो पिस्तौलें जब्त की गई हैं और तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है। आगे की जाँच जारी है।

