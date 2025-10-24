घाटशिला उपचुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन पीछे हटा एक प्रत्याशी, अब ताल ठोकेंगे इतने उम्मीदवार

संक्षेप: घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव में कुल 2 लाख 56 हजार 352 मतदाता हैं, जिनमें 1 लाख 31 हजार 235 महिला मतदाता शामिल हैं।

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्य मुकाबला कुल 13 प्रत्याशियों के बीच होगा। शुक्रवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख वाले दिन निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम किस्कू ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद अब कुल 13 उम्मीदवार ही यहां के चुनावी मैदान में बचे हैं।

इस बारे में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे थे, इनमें से तीन उम्मीदवारों मालती टुडू (निर्दलीय), दुखीराम मार्डी (आपकी विकास पार्टी) और मंगल मुर्मू (राष्ट्रीय सनातन पार्टी) के नामांकन पत्र 22 अक्टूबर को जांच में खारिज हो गए थे, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम किस्कू के आज नामांकन वापस लेने के बाद कुल 13 प्रत्याशी उपचुनाव के लिए मैदान में बचे हैं।

घाटशिला उपचुनाव में बचे ये 13 प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन (भाजपा), सोमेश चंद्र सोरेन (झामुमो), रामदास मुर्मू (JLKM), पार्वती हांसदा (पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया-डेमोक्रेटिक), पंचानन सोरेन (भारत आदिवासी पार्टी), निर्दलीय उम्मीदवार परमेश्वर टुडू, श्रीलाल किस्कू, मनसा राम हांसदा, नारायण सिंह, विकास हेम्ब्रम, बसंत कुमार टोपनो, मनोज कुमार सिंह और रामकृष्ण कांति महाली।

बता दें कि घाटशिला सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां से झामुमो के विधायक और मंत्री रामदास सोरेन का लंबी बीमारी के बाद 15 अगस्त को निधन हो गया था। जिसके बाद यहां उपचुनाव की नौबत आ गई।

वर्तमान चुनाव के लिए सत्तारूढ़ झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। तो वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने रामदास मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार इन्हीं तीनों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। बाबूलाल सोरेन 2024 के विधानसभा चुनावों में रामदास सोरेन से हार गए थे जबकि JLKM के रामदास मुर्मू तीसरे स्थान पर रहे थे।