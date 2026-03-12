फारूक अब्दुल्ला पर किसने तान दी पॉइंट ब्लैंक रेंज से बंदूक? 20 साल से बना रहा था मारने की योजना

घटनास्थल पर मौजूद डिप्टी सीएम ने भी इसे सुरक्षा में भारी चूक बताया है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम और सलाहकार एक ही जगह मौजूद हों, तो ऐसी घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।

Farooq Abdullah News: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार को जानलेवा हमले की कोशिश की गई। जम्मू के बाहरी इलाके ग्रेटर कैलाश स्थित 'होटल रॉयल पार्क' में एक शादी समारोह के दौरान एक हमलावर ने उन पर बेहद करीब से निशाना साधा। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई।

हमलावर कौन है और क्या था मकसद? पुलिस ने हमलावर की पहचान 63 साल के कमल सिंह जमवाल के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जो दावे किए, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। जमवाल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले दो दशकों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या की योजना बना रहा था। उसने इसे अपना व्यक्तिगत एजेंडा बताया।

आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्तौल बरामद हुई है। उसका दावा है कि यह उसकी अपनी लाइसेंसी बंदूक है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय आरोपी नशे में धुत था। उसने खुद को किसी अज्ञात जागरण मंच का अध्यक्ष भी बताया है।

कैसे हुआ हमला? घटना उस समय हुई जब फारूक अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी एक एनसी नेता के बेटे की शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर पीछे से फारूक अब्दुल्ला के करीब आया और बिल्कुल सटीक दूरी से उन पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वह गोली चला पाता अब्दुल्ला की Z+ सुरक्षा में तैनात 'क्लोज प्रोटेक्शन टीम' ने उसे दबोच लिया। घटना के बाद वहां मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई भी की।

इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने पिता पर हुए हमले पर दुख व्यक्त करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, "अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता सुरक्षित हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति Z+ सुरक्षा वाले पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब लोडेड पिस्तौल के साथ कैसे पहुंच गया? इसके पीछे कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।"

घटनास्थल पर मौजूद डिप्टी सीएम ने भी इसे सुरक्षा में भारी चूक बताया है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम और सलाहकार एक ही जगह मौजूद हों, तो ऐसी घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।