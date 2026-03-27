Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान में जंग पर बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने बताया एजेंडा

Mar 27, 2026 06:54 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में तेल उत्पादों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगाकर स्थिति को अनावश्यक रूप से खराब न करें।

ईरान में जंग पर बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या होगा? उमर अब्दुल्ला ने बताया एजेंडा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी की अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए जनता को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि लोग सोशल मीडिया की अफवाहों में आकर पेट्रोल पंपों पर इसी तरह भीड़ लगाते रहे, तो सरकार को मजबूरन कुछ दिनों के लिए पंप बंद करने पड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज होने वाली एक वर्चुअल बैठक के बारे में भी बात की।

गांधी नगर के दशहरा ग्राउंड में 'जम्मू मैराथन-2026 एक्सपो' का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सरकार के आधिकारिक बयानों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अफवाहों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। मैंने खुद समीक्षा बैठक की है और यह साफ किया है कि फिलहाल डीजल, पेट्रोल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पिछले दो-तीन दिनों में स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।"

पीएम मोदी की बैठक में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वे शुक्रवार शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पश्चिम एशिया के ताजा हालात और युद्ध के लंबे खिंचने की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक राशन या आपूर्ति सीमित करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर बड़ा बयान

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भूमिका निभाता है जिससे युद्ध खत्म हो सके, तो हमें या किसी और को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर बातचीत से कोई समाधान निकलता है, तो यह अच्छी बात है।"

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में तेल उत्पादों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगाकर स्थिति को अनावश्यक रूप से खराब न करें।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Jammu And Kashmir News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।