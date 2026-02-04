Hindustan Hindi News
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़udhampur encounter two pakistani Jaish terrorists killed basantgarh jammu kashmir
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन किया', जैश के शीर्ष कमांडर सहित दो पाक आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन किया', जैश के शीर्ष कमांडर सहित दो पाक आतंकी ढेर

संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में भारतीय सेना, JKP और CRPF ने एक संयुक्त ऑपरेशन में दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरी मुठभेड़ और ऑपरेशन की जानकारी के लिए पढ़ें।

Feb 04, 2026 02:30 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, उधमपुर
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार को एक संयुक्त सैन्य अभियान में सुरक्षाबलों ने दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर भी शामिल है।

सुरक्षाबलों को उधमपुर जिले में स्थित बसंतगढ़ के जंगली इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी के पुख्ता खुफिया इनपुट मिले थे। इन सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना की सीआईएफ डेल्टा (CIF Delta), जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने इलाके में एक 'घेराबंदी और तलाशी अभियान' शुरू किया।

शाम लगभग 4 बजे, जब सुरक्षाबल जोहपर-मार्ता गांव के पास एक वन क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे, तब छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन एक भीषण मुठभेड़ में बदल गया।

मुठभेड़ शुरू होते ही सेना ने इलाके की घेराबंदी मजबूत कर दी ताकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सकें। अतिरिक्त फोर्स को तुरंत मौके पर भेजा गया और सभी निकास द्वारों को सील कर दिया गया।

व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए पुष्टि करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन किया' सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था और सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावी ढंग से घेरा।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। सुरक्षाबलों ने इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई और संदिग्ध या हथियार मौजूद न हो। पिछले कुछ समय से उधमपुर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों की गतिविधियों की खबरें आ रही थीं, ऐसे में इस ऑपरेशन को सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

Amit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं। और पढ़ें
