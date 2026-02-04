जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों का 'ऑपरेशन किया', जैश के शीर्ष कमांडर सहित दो पाक आतंकी ढेर
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में भारतीय सेना, JKP और CRPF ने एक संयुक्त ऑपरेशन में दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। पूरी मुठभेड़ और ऑपरेशन की जानकारी के लिए पढ़ें।
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुधवार को एक संयुक्त सैन्य अभियान में सुरक्षाबलों ने दो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर भी शामिल है।
सुरक्षाबलों को उधमपुर जिले में स्थित बसंतगढ़ के जंगली इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी के पुख्ता खुफिया इनपुट मिले थे। इन सूचनाओं के आधार पर भारतीय सेना की सीआईएफ डेल्टा (CIF Delta), जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने इलाके में एक 'घेराबंदी और तलाशी अभियान' शुरू किया।
शाम लगभग 4 बजे, जब सुरक्षाबल जोहपर-मार्ता गांव के पास एक वन क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे, तब छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन एक भीषण मुठभेड़ में बदल गया।
मुठभेड़ शुरू होते ही सेना ने इलाके की घेराबंदी मजबूत कर दी ताकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सकें। अतिरिक्त फोर्स को तुरंत मौके पर भेजा गया और सभी निकास द्वारों को सील कर दिया गया।
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए पुष्टि करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन किया' सटीक खुफिया जानकारी पर आधारित था और सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रभावी ढंग से घेरा।
अधिकारियों के अनुसार, दोनों मारे गए आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। सुरक्षाबलों ने इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां कोई और संदिग्ध या हथियार मौजूद न हो। पिछले कुछ समय से उधमपुर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों की गतिविधियों की खबरें आ रही थीं, ऐसे में इस ऑपरेशन को सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
