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कश्मीर में फिर दिखे आतंकी, गांदरबल में फायरिंग की आवाज, सर्च ऑपरेशन तेज

Apr 01, 2026 07:52 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने गांदरबल के अरहामा गांव के जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी।

कश्मीर में फिर दिखे आतंकी, गांदरबल में फायरिंग की आवाज, सर्च ऑपरेशन तेज

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने गांदरबल के अरहामा गांव के जंगल वाले इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसके बाद सर्च ऑपरेशन को और सघन कर दिया गया है।

सेना ने कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर गांदरबल के अरहामा क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सेना के श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पर लिखा, "तलाशी अभियान के दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और हमारे सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। अभियान जारी है।"

सूत्रों ने कहा कि गोलीबारी के बाद किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के लिए पूरे इलाके को तुरंत घेर लिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर भेजे गए, वहीं वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी अभियान की निगरानी करने वहां पहुंचे।

संदिग्धों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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