‘ह्यूमन GPS’ था आतंकी बागू खान, एनकाउंटर में मारा गया; 100 से अधिक घुसपैठ में हाथ

सुरक्षा बलों ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुई मुठभेड़ के दौरान लंबे समय से वांटेड आतंकी बागू खान उर्फ समंदर चाचा को मार गिराया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में 1995 से सक्रिय बागू खान को आतंकी गिरोहों में “ह्यूमन जीपीएस” कहा जाता था। रक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, बागू खान पिछले तीन दशकों में 100 से अधिक घुसपैठ प्रयासों को अंजाम देने में शामिल रहा।

गुरेज सेक्टर की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और गुप्त रास्तों की उसकी गहरी जानकारी के चलते, उसके नेतृत्व में अधिकांश प्रयास सफल रहे। यही वजह थी कि वह हर आतंकी संगठन के लिए खास महत्व रखता था।

वह मूल रूप से हिजबुल कमांडर था, लेकिन उसने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद सहित सभी आतंकी संगठनों को गुरेज और आसपास के इलाकों से घुसपैठ कराने में मदद की।

बागू खान को नैशेरा से घुसपैठ की कोशिश के दौरान सुरक्षाबलों ने ढेर किया। इस मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी भी मारा गया। सूत्रों ने बताया कि वर्षों तक सुरक्षा बलों की निगरानी से बचता रहा बागू खान आखिरकार ताजा अभियान में मारा गया।

बागू खान की मौत को आतंकी संगठनों की लॉजिस्टिक और घुसपैठ नेटवर्क पर बड़ा झटका माना जा रहा है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि उसकी मौत से एलओसी के इस हिस्से में आतंकी गतिविधियों की योजना पर असर पड़ेगा।