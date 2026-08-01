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सुरक्षा में चूक के कारण हुआ कुलगाम में आतंकी हमला, सरकार पर भड़कीं महबूबा

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे उपराज्यपाल प्रशासन को यह जांच करनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद यह हमला कैसे हुआ।

सुरक्षा में चूक के कारण हुआ कुलगाम में आतंकी हमला, सरकार पर भड़कीं महबूबा
महबूबा मुफ्ती।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की मौत "सुरक्षा में चूक" का नतीजा है। उन्होंने घटना की जांच कराने की मांग की।

महबूबा मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि हिंसा का यह सिलसिला रुकना चाहिए। भारी सुरक्षा व्यवस्था (जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है) के बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरी नजर में कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई है।"

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे उपराज्यपाल प्रशासन को यह जांच करनी चाहिए कि अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद यह हमला कैसे हुआ।

मुफ्ती ने कहा, "इन हत्याओं की समुचित जांच होनी चाहिए। यात्रा के कारण इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सरकार को यह देखना चाहिए कि चूक कहां हुई। सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी कैसे आए और दो निहत्थे लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी?"

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में स्थित एक ईंट-भट्ठे पर शुक्रवार देर शाम हुए आतंकवादी हमले में बीस वर्ष से अधिक आयु के दो प्रवासी मजदूर दीपक रात्रे और बोपिंदर की मौत हो गई थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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