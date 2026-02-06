आतंकी आदिल 20 बार दे चुका था चकमा, सुरक्षा बलों ने कैसे किया एनकाउंटर; अब किसकी तलाश
सैफुल्लाह 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था। तब से वह किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में आतंक फैला रहा है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमला किया है।
कुख्यात आतंकवादी आदिल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी कैंप के लिए काम करता था और दूसरे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह का करीबी था। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चतरू में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इससे पहले आदिल 20 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर निकला था। हालांकि, इस बार वह नहीं बच सका। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'वह कई बार घेराबंदी तोड़कर एनकाउंटर साइट से भागने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी।'
आदिल को कैसे फंसाया?
सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने पर बुधवार दोपहर किश्तवाड़ के चतरू इलाके को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पाकिस्तानी आतंकवादी आदिल पिछले 18 महीनों में कई बार भाग चुका है। लंबे समय से वह गुफाओं में रहता था। वह अक्सर ठिकाने बदलता रहता था। भगोड़ा आतंकवादी सैफुल्लाह भी फरार है। सुरक्षा बल उसकी भी तलाश कर रहे हैं।
सैफुल्लाह 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था। तब से वह किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में आतंक फैला रहा है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमला किया है। आदिल के मारे जाते ही सैफुल्लाह चतरू से उत्तर की ओर भाग गया। सुरक्षा बलों का यह दावा है। सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए तीन अलग-अलग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। घाटी में बचे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दूर-दराज के इलाकों और जंगलों में खोजी कुत्ते और ड्रोन तैनात किए गए हैं।
चतरू क्षेत्र के पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के बावजूद, सेना ने 18 जनवरी को मन्द्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में हुई पहली गोलीबारी के बाद आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप एक पैराट्रूपर शहीद हो गया और सात सैनिक घायल हो गए। हालांकि, घने जंगल और दुर्गम भूभाग का फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, लेकिन 22 जनवरी को उन्हें पकड़ लिया गया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
