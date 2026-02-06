Hindustan Hindi News
Terrorist Adil had evaded capture 20 times how did security forces finally corner him in the encounter
आतंकी आदिल 20 बार दे चुका था चकमा, सुरक्षा बलों ने कैसे किया एनकाउंटर; अब किसकी तलाश

संक्षेप:

सैफुल्लाह 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था। तब से वह किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में आतंक फैला रहा है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमला किया है।

Feb 06, 2026 06:41 am IST लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर।
कुख्यात आतंकवादी आदिल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी कैंप के लिए काम करता था और दूसरे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह का करीबी था। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के चतरू में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इससे पहले आदिल 20 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर निकला था। हालांकि, इस बार वह नहीं बच सका। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'वह कई बार घेराबंदी तोड़कर एनकाउंटर साइट से भागने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी।'

आदिल को कैसे फंसाया?

सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने पर बुधवार दोपहर किश्तवाड़ के चतरू इलाके को घेर लिया। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पाकिस्तानी आतंकवादी आदिल पिछले 18 महीनों में कई बार भाग चुका है। लंबे समय से वह गुफाओं में रहता था। वह अक्सर ठिकाने बदलता रहता था। भगोड़ा आतंकवादी सैफुल्लाह भी फरार है। सुरक्षा बल उसकी भी तलाश कर रहे हैं।

सैफुल्लाह 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था। तब से वह किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में आतंक फैला रहा है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमला किया है। आदिल के मारे जाते ही सैफुल्लाह चतरू से उत्तर की ओर भाग गया। सुरक्षा बलों का यह दावा है। सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए तीन अलग-अलग ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। घाटी में बचे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए दूर-दराज के इलाकों और जंगलों में खोजी कुत्ते और ड्रोन तैनात किए गए हैं।

चतरू क्षेत्र के पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के बावजूद, सेना ने 18 जनवरी को मन्द्रल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में हुई पहली गोलीबारी के बाद आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप एक पैराट्रूपर शहीद हो गया और सात सैनिक घायल हो गए। हालांकि, घने जंगल और दुर्गम भूभाग का फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, लेकिन 22 जनवरी को उन्हें पकड़ लिया गया था।

