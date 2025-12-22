Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Suspected terrorists spotted in Jammu and Kashmir Udhampur search operation underway
उधमपुर में एक घर से खाना उठाकर भागे संदिग्ध आतंकी, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी

उधमपुर में एक घर से खाना उठाकर भागे संदिग्ध आतंकी, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी

संक्षेप:

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक रविवार की रात कुछ संदिग्ध आतंकी एक घर में घुसे और वहां से खाना उठाकर जंगल की ओर भाग गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

Dec 22, 2025 09:25 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के माजलता के जंगल वाले इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने की खबर मिली है। इस सूचना के सामने आते ही सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम माजलाता के चोर मोटू गांव के आस पास के इलाकों में छानबीन कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि दो अज्ञात आतंकवादी कथित तौर पर रविवार शाम करीब 6.30 पर चोर मोटू गांव के एक स्थानीय निवासी मंगतू राम के घर गए और वहां से खाना उठाकर जंगल की तरफ भाग गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी दी। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद विशेष तलाशी अभियान को शुरू किया गया।

इस बीच, जम्मू - कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा के पास पहाड़ी इलाकों तक कई सेक्टरों में संयुक्त अभियान तेज कर दिए हैं।

यह तलाशी अभियान संभावित घुसपैठ की कोशिश करने वालों को संकेत देने वाली एक कवायद का हिस्सा है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी जिलों के सामने सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी की खबरें हैं। सुरक्षा बल लगातार इनकी घुसपैठ को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दुर्गम वन और पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से ऐसा करना आसान नहीं है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News India News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।