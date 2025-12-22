उधमपुर में एक घर से खाना उठाकर भागे संदिग्ध आतंकी, सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी

संक्षेप: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक रविवार की रात कुछ संदिग्ध आतंकी एक घर में घुसे और वहां से खाना उठाकर जंगल की ओर भाग गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के माजलता के जंगल वाले इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने की खबर मिली है। इस सूचना के सामने आते ही सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम माजलाता के चोर मोटू गांव के आस पास के इलाकों में छानबीन कर रही है।

घटना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि दो अज्ञात आतंकवादी कथित तौर पर रविवार शाम करीब 6.30 पर चोर मोटू गांव के एक स्थानीय निवासी मंगतू राम के घर गए और वहां से खाना उठाकर जंगल की तरफ भाग गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी दी। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद विशेष तलाशी अभियान को शुरू किया गया।

इस बीच, जम्मू - कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसी भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा के पास पहाड़ी इलाकों तक कई सेक्टरों में संयुक्त अभियान तेज कर दिए हैं।