अगले दो-तीन हफ्ते काफी अहम, सतर्क रहें लोग; जम्मू-कश्मीर सरकार की सलाह, IMD का क्या अलर्ट?

14 अगस्त से जारी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक जम्मू क्षेत्र में कुल 110 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12000 लोगों को अपना घर-द्वार छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। अभी भी 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क अन्य हिस्सों से टूटा हुआ है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगरFri, 29 Aug 2025 10:52 AM
Jammu Flood: पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश झेल रहे जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों खासकर जम्मू क्षेत्र और घाटी के इलाकों ने गुरुवार को राहत की सांस ली, जब बारिश का दौर थमा। बारिश रुकने से कश्मीर में बाढ़ का खतरा भी कम हो गया है क्योंकि मौसम में सुधार के साथ ही झेलम नदी और अन्य जलाशयों में जलस्तर कम होने लगा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 12 घंटों में कश्मीर घाटी में बहुत कम बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि बारिश कम होने के कारण, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम पर झेलम नदी बाढ़ की चेतावनी के स्तर से नीचे आ गई है।

हालांकि श्रीनगर में नदी का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। नदी की सहायक नदियां भी बाढ़ की चेतावनी के स्तर से नीचे बह रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को जलमग्न हुए इलाकों में भी पानी कम होने लगा है। हालांकि, विभिन्न विभागों द्वारा निगरानी जारी है और टीमें अलर्ट पर हैं। इस बीच, श्रीनगर में आज स्कूलों को फिर से खोल दिया गया, जबकि जम्मू क्षेत्र में शनिवार तक स्कूल बंद हैं।

अगले दो-तीन हफ्ते काफी अहम

दूसरी तरफ, प्रशासन ने कहा कि अगले दो-तीन हफ़्ते बेहद अहम हैं और लोगों को सतर्क रहना होगा। दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों के लिए नारंगी और पीले रंग का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जल स्तर घट रहा है, संगम और राम मुंशीबाग में जल स्तर घट रहा है और अगले कुछ दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान ऐसा ही रहेगा। उन्होंने कहा, “नदियों और सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि अगले 10-15 दिन महत्वपूर्ण हैं।”

ये भी पढ़ें:ट्रेनें रद्द, स्कूल बंद; उत्तर भारत में बारिश का कहर, जम्मू-कश्मीर में 41 की मौत

मुख्यमंत्री करेंगे मंथन, बाढ़ से निपटने के क्या उपाय?

दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह कुछ दिनों में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और यह समझेंगे कि 2014 की भीषण बाढ़ के बाद इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए थे और जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति खराब होगी, वहां सुधारात्मक कदम उठाए जायेंगे। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा, “सिर्फ़ दो दिन की बारिश के बाद ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर चार दिन और बारिश होती रही, तो हमें 2014 जैसे संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमें इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या किया गया, पैसा कहाँ खर्च किया गया और झेलम की क्षमता कितनी बढ़ाई गई।”

ये भी पढ़ें:बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, वैष्णो देवी मार्ग पर 34 हुई मृतकों की संख्या

डिप्टी सीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

उन्होंने कहा, "कमियों को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि हम अगले 10 साल तक ऐसे नहीं रह सकते।" उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अचानक आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए चौथे तवी पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने जम्मू में मीडिया से कहा, “बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसे एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें समय लगेगा। यह लोगों को यह आश्वासन देने के लिए है कि सरकार राहत और पुनर्वास में उनका पूरा सहयोग करेगी।”

Jammu And Kashmir News IMD Rain

