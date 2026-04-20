तीखा मोड़ और स्टियरिंग बेकाबू, 100 फीट गहरी खाई में कैसे गिरी यात्रियों से भरी बस; 21 की मौत

अधिकारियों के मुताबिक हादसे में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह उखड़ गया जिससे बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जिनमें अधिकांश अपने दैनिक कामकाज के लिए उधमपुर जा रहे थे।

सोमवार (20 अप्रैल) की सुबह जम्मू-कश्मीर में तब चीख-पुकार मच गई, जब एक यात्री बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ, जब एक यात्री बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी, तभी अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधे खाई में जा गिरी। इस हादसे के बाद वहीं चीख-पुकार मच गई। जहां ये दुर्घटना हुई है, वह कनोट गांव है, जो उधमपुर जिले के तहत आता है। हालांकि, हादसे के बाद स्थानीय पुलिस, स्थानीय लोग और सेना के जवानों ने तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को ले जा रही बस जिले की रामनगर तहसील के कनोट मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे जिनमें अधिकांश अपने दैनिक कामकाज के लिए रामनगर से उधमपुर जा रहे थे।

हादसा कैसे हुआ? अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी सड़क पर एक तीखा मोड़ आया, जहां बस चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बस अचानक 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने के दौरान बस पथरीली ढलान से लुढ़कते हुए और पत्थरों से टकराते हुए नीचे वाली सड़क पर जा गिरी। अधिकारियों ने बताया कि इस वजह से यात्रियों को ज्यादा चोटें आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधमपुर-रियासी रेंज के DIG शिव कुमार शर्मा ने भी बताया कि मोड़ पर नियंत्रण खोने के बाद बस ने नीचे वाली सड़क पर एक ऑटो-रिक्शा को भी टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार लभी लोग घायल हो गए।

केंद्रीय मंत्री ने स्थिति पर नजर रखी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया, "अभी-अभी उधमपुर के डीसी मिंगा शेरपा से बात की, क्योंकि मुझे एक घंटे से भी कम समय पहले कानोट गांव में रामनगर से उधमपुर जा रही एक सार्वजनिक परिवहन बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली।"

उन्होंने कहा, "बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। घायलों को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है।" डॉ. सिंह ने लिखा, “मैं स्थानीय प्रशासन और राजिंदर शर्मा के नेतृत्व में हमारी स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम के साथ लगातार संपर्क में हूं।”

पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और हादसे के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने सभी घायलों को भी 50-50 हजार रुपये की सहायता कै ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। बयान में कहा गया है कि पीएम ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा घायलों के लिए 50,000 रुपये सहायता की घोषणा की है।