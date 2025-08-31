Security forces arrested two terrorists in Poonch recovered AK47 and hand grenade jammu kashmir पुंछ में सुरक्षा बलों ने पकड़े दो आतंकवादी, एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
पुंछ में सुरक्षा बलों ने पकड़े दो आतंकवादी, एके-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद

jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड मिला है। पुंछ पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:50 PM
जम्मू-कश्मीर में पुंछ के मंडी सेक्टर में सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड मिला है। पुंछ पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने छापेमारी भी की। इसमें आजमाबाद स्थित एक घर पर छापा मारा, यहां से इस घर के मालिक स्थानीय निवासी तारिक शेख और उसके साथी चैंबर गांव निवासी रियाज अहमद को हिरासत में लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद दोनों से पूछताछ की गई, जिससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जलियां गांव स्थित शेख के एक और किराए के मकान पर छापा मारा, जहां से यह हथियार बरामद किए गए।

