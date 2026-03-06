Hindustan Hindi News
जम्मू-कश्मीर ने फिर रचा इतिहास, UPSC में 16 ने लहराया सफलता का परचम; रिकॉर्ड की बराबरी

Mar 06, 2026 10:18 pm ISTPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
UPSC 2025 Result: देश की प्रतिष्ठित UPSC Civil Services Examination 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कुल 16 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। यह अब तक का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो वर्ष 2022 में बने रिकॉर्ड की बराबरी करता है। UPSC द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से सुवन शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 148 हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।

सफल उम्मीदवारों की सूची

जम्मू-कश्मीर से सफल हुए अन्य उम्मीदवारों में शामिल हैं:

तौसीफ अहमद गनी – AIR 254

रितिका – AIR 456

सूयश शिवम – AIR 572

मुनीब पर्रह – AIR 581

गुलाम दीन – AIR 683

द्वारका गाढ़ी – AIR 721

आकाश – AIR 747

कोह-ए-सफा – AIR 763

यासार – AIR 811

अभिषेक – AIR 820

पंकज – AIR 856

मोहम्मद एजाज – AIR 869

अजहर – AIR 886

सरफराज – AIR 936

इरफान अहमद लोन – AIR 957 (दिव्यांग श्रेणी)

इनमें इरफान अहमद लोन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार (इंटरव्यू) दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किए गए। यूपीएससी के अनुसार, इस वर्ष कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है।

क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण

जम्मू-कश्मीर से 16 उम्मीदवारों की सफलता को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह परिणाम न केवल युवाओं की बढ़ती शैक्षणिक जागरूकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

