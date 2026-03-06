जम्मू-कश्मीर ने फिर रचा इतिहास, UPSC में 16 ने लहराया सफलता का परचम; रिकॉर्ड की बराबरी
UPSC 2025 Result: सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार (इंटरव्यू) दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किए गए।
UPSC 2025 Result: देश की प्रतिष्ठित UPSC Civil Services Examination 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कुल 16 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। यह अब तक का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो वर्ष 2022 में बने रिकॉर्ड की बराबरी करता है। UPSC द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से सुवन शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) 148 हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
सफल उम्मीदवारों की सूची
जम्मू-कश्मीर से सफल हुए अन्य उम्मीदवारों में शामिल हैं:
तौसीफ अहमद गनी – AIR 254
रितिका – AIR 456
सूयश शिवम – AIR 572
मुनीब पर्रह – AIR 581
गुलाम दीन – AIR 683
द्वारका गाढ़ी – AIR 721
आकाश – AIR 747
कोह-ए-सफा – AIR 763
यासार – AIR 811
अभिषेक – AIR 820
पंकज – AIR 856
मोहम्मद एजाज – AIR 869
अजहर – AIR 886
सरफराज – AIR 936
इरफान अहमद लोन – AIR 957 (दिव्यांग श्रेणी)
इनमें इरफान अहमद लोन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार (इंटरव्यू) दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किए गए। यूपीएससी के अनुसार, इस वर्ष कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है।
क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण
जम्मू-कश्मीर से 16 उम्मीदवारों की सफलता को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह परिणाम न केवल युवाओं की बढ़ती शैक्षणिक जागरूकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहां के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
