जननांगों पर बिजली के झटके... J&amp;K में साथी को प्रताड़ित करने के आरोप में 8 पुलिस कर्मी गिरफ्तार

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में साथी कॉनस्टेबल को अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित करने के आरोप में 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कथित तौर पर इन आरोपियों ने पीड़ित के जननांगों को पूरी तरह से विकृत कर उसे नपुंसक बना दिया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 10:49 AM
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने दिए गए आदेश पर 8 जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने साथी पुलिस कर्मी को अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया था। गिरफ्तार किए गए आठ पुलिस कर्मियों में दो अधिकारी शामिल हैं। गिरफ्तारी के अलावा आरोपी पुलिस कर्मियों को अपने हथियार और अन्य सरकारी सामानों को जिला पुलिस लाइन में जमा कराने का निर्देश भी दे दिया गया है।

21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में ‘एक पुलिस कर्मी के साथ क्रूर और अमानवीय हिरासत में प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया जाए’। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक एसआईटी का गठन किया जाए और पुलिस कर्मी जिम्मेदार पाए जाते हैं तो एक महीने के भीतर उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस पूरे मामले की जांच को 90 दिनों के अंदर खत्म किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को भी पीड़ित को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अवैध हिरासत के दौरान कॉन्टेबल के साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया गया है। खास तौर पर उसके जननांगों को पूरी तरह से विकृत करके उसे नपुंसक बना दिया गया। वहां पर बिजली के झटके दिए गए, काली मिर्च और मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल किया गया। यह बेहद अमानवीय है। पीठ ने कहा, "इन सभी तथ्यों का संयुक्त प्रभाव इस न्यायालय की अंतरात्मा को भी झकझोरने वाला है। यह आर्टिकल 21 का न केवल उल्लंघन है, बल्कि बेहद गंभीर भी है।"

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारियों में डीएसपी अयाज अहमद नायकू और रियाज अहमद शामिल हैं इसके अलावा अन्य पुलिस कर्मी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी फिलहाल जांच जारी है।

पीड़ित पुलिस कर्मी के मुताबिक फरवरी 2023 में उसे नशीले पदार्थों की जांच के लिए बुलाया गया। इसके बाद उसे अवैध रूप से हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। इस घटना के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई उल्टा पीड़ित पर ही आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा।

