जम्मू-कश्मीर को नहीं मिलेगा क्योंकि... पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर भड़के CM उमर

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सूबे के लोगों में यह धारणा बन गई है कि प्रदेश को अब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि भाजपा यहां विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है।

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश में ऐसी धारणा बन रही है कि उनका राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब राज्य का दर्जा बहाल करने की बात हुई थी, तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी, जिसने इसका विरोध किया था।

मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर पहुंचे मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "कभी-कभी ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भाजपा चुनाव हार गई है। यह अन्याय है, क्योंकि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जब राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी तभी राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अगर राज्य का दर्जा बहाल करने का विरोध किसी ने किया है, तो वह भाजपा ने ही किया है।"

अब्दुल्ला ने कहा कि वर्तमान में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जम्मू-कश्मीर एक राज्य नहीं है। उन्होंने कहा, "जिस तरह से लोगों से वादा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई थी इससे हमें उम्मीद थी कि जल्दी ही कुछ होगा। हमें लगा था कि तीन चरणों वाली प्रक्रिया होगी, पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल करना।"

उन्होंने कहा, “पहले परिसीमन हुआ, चुनाव हुए और लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया और बढ़ चढ़ कर चुनावों में भाग लिया। भाजपा का दुर्भाग्य था कि वह चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसके लिए आप यहां के लोगों को सजा नहीं दे सकते।”