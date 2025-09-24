Omar Abdullah lashed out Jammu and Kashmir not getting statehood said that since BJP did not win assembly election जम्मू-कश्मीर को नहीं मिलेगा क्योंकि... पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर भड़के CM उमर, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Omar Abdullah lashed out Jammu and Kashmir not getting statehood said that since BJP did not win assembly election

Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सूबे के लोगों में यह धारणा बन गई है कि प्रदेश को अब पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि भाजपा यहां विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:52 PM
Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश में ऐसी धारणा बन रही है कि उनका राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो पाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जब राज्य का दर्जा बहाल करने की बात हुई थी, तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी, जिसने इसका विरोध किया था।

मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर पहुंचे मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "कभी-कभी ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भाजपा चुनाव हार गई है। यह अन्याय है, क्योंकि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि जब राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी तभी राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अगर राज्य का दर्जा बहाल करने का विरोध किसी ने किया है, तो वह भाजपा ने ही किया है।"

अब्दुल्ला ने कहा कि वर्तमान में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जम्मू-कश्मीर एक राज्य नहीं है। उन्होंने कहा, "जिस तरह से लोगों से वादा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई थी इससे हमें उम्मीद थी कि जल्दी ही कुछ होगा। हमें लगा था कि तीन चरणों वाली प्रक्रिया होगी, पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल करना।"

उन्होंने कहा, “पहले परिसीमन हुआ, चुनाव हुए और लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया और बढ़ चढ़ कर चुनावों में भाग लिया। भाजपा का दुर्भाग्य था कि वह चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसके लिए आप यहां के लोगों को सजा नहीं दे सकते।”

आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। इतना ही नहीं उन्होंने क्षेत्र को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया था। परिसीमन के बाद केंद्र ने वहां पर चुनाव करवाए और यह वादा किया कि जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी को बहुमत मिला और वह सरकार में आए। इसके बाद से लगातार वह केंद्र से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध कर रहे हैं। बीच-बीच में उनके और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के दरमियान खींचतान की खबरें भी आती रहती हैं।

