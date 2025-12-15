इंडिया गठबंधन का 'वोट चोरी' से कोई मतलब नहीं, कांग्रेस के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का क्लियर कट जवाब
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हम उन्हें क्या करने को कहें, यह बताने वाले हम कौन होते हैं? वे अपने मुद्दे चुन सकते हैं, और हम अपने।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों ने एक बार फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। पहले उन्होंने गठबंधन को 'जीवन रक्षक प्रणाली' पर बताया, फिर कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान से खुद को और अपनी पार्टी को पूरी तरह अलग कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा है कि कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान से इंडिया गठबंधन का कोई संबंध नहीं है। हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हम उन्हें क्या करने को कहें, यह बताने वाले हम कौन होते हैं? वे अपने मुद्दे चुन सकते हैं, और हम अपने। गौरतलब है कि अब्दुल्ला की ये टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा उनके उस बयान के एक हफ्ते बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक 'जीवन रक्षक प्रणाली' पर है।
दरअसल, कांग्रेस ने अपनी 'वोट चोरी' मुहिम को तेज करने के लिए नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर मतदान प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप लगाया। हालांकि चुनाव आयोग और भाजपा, दोनों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।
अब्दुल्ला ने क्या कहा था?
बता दें कि अब्दुल्ला ने 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में बातचीत के दौरान कहा था कि हम एक तरह से जीवन रक्षक यंत्र पर हैं, लेकिन कभी-कभार कोई हमें सहारा देता है और हमें झटका देता है, जिससे हम फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे परिणाम आते हैं, और हम फिर से गिर जाते हैं, और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि इंडिया ब्लॉक ने 'नीतीश कुमार को एनडीए की गोद में वापस धकेल दिया' और बिहार सीट-बंटवारे की व्यवस्था में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को समायोजित करने में गठबंधन की विफलता की ओर इशारा किया।
क्या बोले इंडिया गठबंधन के नेता?
उमर अब्दुल्ला के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने अब्दुल्ला की टिप्पणियों को 'जल्दबाजी' बताया। पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अगर गठबंधन संकट में है, तो उमर भी गठबंधन का हिस्सा हैं। इसे पुनर्जीवित करने के उनके प्रयास क्या हैं? यह किसी एक राजनीतिक दल का मामला नहीं है; यह सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। ताने मारने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
वहीं, सीपीआई के महासचिव डी राजा ने गठबंधन में शामिल सभी दलों से आत्मनिरीक्षण करने की अपील की। उन्होंने पूछा कि जब धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दल एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक बनाने के लिए आए थे, तब उनका पूरा उद्देश्य भारत को बचाना और भाजपा को हराना था। अब क्या हो रहा है, इंडिया ब्लॉक अपेक्षित समन्वय के साथ काम क्यों नहीं कर रहा है?
समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि वे अब्दुल्ला से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हार से लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन भाजपा यही तो चाहती है। भाजपा और इन फासीवादी ताकतों से लड़ रहे लोगों को इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। जीत और हार राजनीति का हिस्सा हैं।
