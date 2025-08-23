हिजबुल मुजाहिद्दीन के स्लीपर सेल का भंडाफोड़, पकड़ा गया आतंकी; सीमा पार हैंडलर से था कनेक्शन

अधिकारियों का मानना है कि वागे ने दक्षिण कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने में सहायता और चरमपंथी विचारधारा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विदेश में मौजूद हैंडलर्स के साथ गुप्त बातचीत करता था।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए शनिवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन (हिजब) से जुड़े एक ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अल्ताफ हुसैन वागे के रूप में हुई है, जो शोपियां के बेहराम क्षेत्र के रेबन गुंड का निवासी है। SIA के प्रवक्ता ने बताया कि वागे हिजबुल मुजाहिद्दीन के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था और क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, SIA के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "लगातार प्रयासों के बाद, SIA कश्मीर ने शोपियां के बेहराम में रेबन गुंड क्षेत्र के निवासी अल्ताफ हुसैन वागे नामक एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।" यह गिरफ्तारी एक आतंकवाद से संबंधित मामले की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

जांच के दौरान, एजेंसी ने विश्वसनीय सबूत जुटाए, जो वागे के हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी हैंडलर के साथ सीधे संबंधों को स्थापित करते हैं। माना जाता है कि यह हैंडलर सीमा पार से ऑपरेट हो रहा है। प्रवक्ता ने बताया, "आतंकी हैंडलर के इशारे पर, यह ओजीडब्ल्यू आतंकी, गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वह आतंकी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था, भारत-विरोधी प्रचार को बढ़ावा दे रहा था और इसे आगे बढ़ाने में जुटा था।"

अधिकारियों का मानना है कि वागे ने दक्षिण कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने में सहायता और चरमपंथी विचारधारा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह विदेश में मौजूद हैंडलर्स के साथ गुप्त बातचीत बनाए रखकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। SIA ने कहा कि हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े अन्य ऑपरेटिव्स और स्लीपर सेल्स के व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।