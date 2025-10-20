नगरोटा उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा उम्मीदवार, कांग्रेस से क्यों हो गया मनमुटाव?

संक्षेप: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। यहां से एनसी ने कांग्रेस को प्रत्याशी उतारने को कहा था लेकिन नाराजगी के चलते उसने इनकार कर दिया।

नेशनल कांफ्रेंस (NC) ने नगरोटा विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी जिला विकास परिषद (डीडीसी) की सदस्य शमीम बेगम को उम्मीदवार घोषित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर गठबंधन साझेदार कांग्रेस से उम्मीदवार उतारने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को हराने का बड़ा लक्ष्य हासिल करने का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दोनों गठबंधन सहयोगियों ने पिछले साल विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था, लेकिन नेकां ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक सीट देने से इनकार कर दिया है, जिस पर पार्टी की जीत तय थी। इसके बाद गठबंधन में मनमुटाव की अटकलें लगाई जाने लगीं।

केंद्र-शासित प्रदेश की चार राज्यसभा सीट पर 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। वहीं, नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। नगरोटा सीट पिछले साल 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि विधानसभा चुनाव में गांदरबल और बडगाम सीट पर जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट छोड़ दी थी।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा, “नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव न लड़ने के कांग्रेस के फैसले के बाद पार्टी नेतृत्व ने डीडीसी सदस्य शमीम बेगम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह अगले कुछ घंटे में इस सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी।”

दिसंबर 2020 के डीडीसी चुनाव में नगरोटा के दंसल ब्लॉक से जीत हासिल करने वाली बेगम ने उपचुनाव के लिए नेकां उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, “लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने पिछले चार वर्ष में एक डीडीसी सदस्य के रूप में मेरा काम देखा है। वे मुझे विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देने के लिए पूरे दिल से मेरा समर्थन करेंगे।”

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस ने भाजपा को हराने के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नगरोटा विधानसभा सीट नेशनल कांफ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है।” शर्मा ने कहा कि यह निर्णय जेकेपीसीसी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा और विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद लिया गया है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में नगरोटा में नेकां दूसरे स्थान पर रही थी।

उन्होंने कहा, “गठबंधन के पैमाने और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा को हराने के व्यापक लक्ष्य को हासिल करने के लिए (नगरोटा) सीट अपनी सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है।”

राज्यसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद की खबरों को दरकिनार करते हुए नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा था, “अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए बेहतर उम्मीदवार है, तो हम (कांग्रेस का समर्थन करके और चुनाव न लड़कर) समझौता करने को तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है।”

रविवार को नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा सैयद महमूद को बडगाम से अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। आवेदनों की जांच 22 अक्टूबर तक की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। भाजपा ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को नगरोटा से चुनाव मैदान में उतारा है। देवयानी और जेकेएनपीपी-आई के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह ने शनिवार को इस सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।