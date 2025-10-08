आप केजरीवाल बनो, ममता नहीं; महबूबा ने क्यों दी उमर अब्दुल्ला को ऐसी सलाह

पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर कार्य करना चाहिए तथा एलजी के अधीन रहते हुए भी लोगों को मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एलजी के अधीन रहते हुए भी लोगों को मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि पीडीपी ने पूर्व में वहीद पारा के माध्यम से एक बिल लाया था, जिसमें 30 वर्षों से अधिक अवधि से भूमि पर कब्जे वाले व्यक्तियों की संपत्तियों को वैध बनाने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हम उस बिल को दोबारा लाएंगे।

मुफ्ती ने गुलमर्ग और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में होटलों व भूमि पर बड़े व्यापारिक समूहों की निगाह होने के आरोपों को लेकर सरकार की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो स्थानीय होटल संचालक बड़े कॉर्पोरेट्स से कैसे मुकाबला करेंगे? पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से एक दृढ़ रवैया अपनाने की गुजारिश की। हाल ही में उन्होंने खुद को अन्य क्षेत्रीय नेताओं से तुलना करने वाली अपनी टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो केजरीवाल की तरह बनें, जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद मुफ्त बिजली, गैस प्रदान की और झुग्गी-झोपड़ियों को वैध बनाया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को एक स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए और विधानसभा में बिल पास कराकर भूमि विवादों का निपटारा करना चाहिए, जो स्थानीय निवासियों के अधिकारों की गारंटी दे तथा उन्हें विस्थापन से सुरक्षित रखे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों के मन में जमीन और रोजगार को लेकर भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।