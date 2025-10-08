Mehbooba mufti give advice to Omar Abdullah Donot be Mamata be Kejriwal know why आप केजरीवाल बनो, ममता नहीं; महबूबा ने क्यों दी उमर अब्दुल्ला को ऐसी सलाह, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Mehbooba mufti give advice to Omar Abdullah Donot be Mamata be Kejriwal know why

आप केजरीवाल बनो, ममता नहीं; महबूबा ने क्यों दी उमर अब्दुल्ला को ऐसी सलाह

पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर कार्य करना चाहिए तथा एलजी के अधीन रहते हुए भी लोगों को मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 03:50 PM
share Share
Follow Us on
आप केजरीवाल बनो, ममता नहीं; महबूबा ने क्यों दी उमर अब्दुल्ला को ऐसी सलाह

पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एलजी के अधीन रहते हुए भी लोगों को मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि पीडीपी ने पूर्व में वहीद पारा के माध्यम से एक बिल लाया था, जिसमें 30 वर्षों से अधिक अवधि से भूमि पर कब्जे वाले व्यक्तियों की संपत्तियों को वैध बनाने की मांग उठाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि हम उस बिल को दोबारा लाएंगे।

मुफ्ती ने गुलमर्ग और पहलगाम जैसे क्षेत्रों में होटलों व भूमि पर बड़े व्यापारिक समूहों की निगाह होने के आरोपों को लेकर सरकार की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो स्थानीय होटल संचालक बड़े कॉर्पोरेट्स से कैसे मुकाबला करेंगे? पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से एक दृढ़ रवैया अपनाने की गुजारिश की। हाल ही में उन्होंने खुद को अन्य क्षेत्रीय नेताओं से तुलना करने वाली अपनी टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो केजरीवाल की तरह बनें, जिन्होंने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद मुफ्त बिजली, गैस प्रदान की और झुग्गी-झोपड़ियों को वैध बनाया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को एक स्पष्ट नीति लागू करनी चाहिए और विधानसभा में बिल पास कराकर भूमि विवादों का निपटारा करना चाहिए, जो स्थानीय निवासियों के अधिकारों की गारंटी दे तथा उन्हें विस्थापन से सुरक्षित रखे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों के मन में जमीन और रोजगार को लेकर भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।

उन्होंने बताया कि 2019 के बाद शुरू हुए बुलडोजर अभियानों के कारण विशेष रूप से गरीब परिवारों के घर-द्वार और जीविका के स्रोत तबाह हो गए। मुफ्ती ने जम्मू के उन मामलों का जिक्र किया जहां गुज्जर, पहाड़ी और अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कश्मीर घाटी में भी ऐसे ही उदाहरणों का उल्लेख किया, जहां घाटसराय जैसे इलाकों में राज्य की जमीन पर बने स्कूलों समेत विभिन्न संरचनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया गया।

Jammu And Kashmir News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।