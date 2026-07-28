पैलेट गन बयान पर बैकफुट पर महबूबा मुफ्ती, माफी मांगकर बोलीं- एक शब्द छूटने से हुई गलतफहमी

पैलेट गन को लेकर दिए गए बयान पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मंगलवार को बैकफुट पर आ गईं। जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने जो कहा था, उससे पूरे राजनीतिक गलियारे में तूफान आ गया था। अब महबूबा ने माफी मांगते हुए साफ किया कि एक शब्द छूट जाने से पूरी बात का मतलब ही बदल गया था।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगते हुए बैकफुट पर आ गईं। उन्होंने कश्मीर में पैलेट गन और बल प्रयोग को लेकर दिए गए अपने बयान से उत्पन्न गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की और स्पष्ट किया कि एक शब्द छूट जाने से पूरी बात का मतलब बदल गया। पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी के जंतर-मंतर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मेरी बातों से कोई आहत हुआ है, तो मैं माफी मांगती हूं। मेरा कोई इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने 23 जुलाई को जंतर-मंतर आईं थीं। उस दिन वे परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। दिल्ली पुलिस द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए उन्होंने कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की स्थिति दिल्ली से पूरी तरह अलग है, क्योंकि वहां सुरक्षा बल आतंकवाद से मुकाबला कर रहे थे।

मंगलवार को सफाई देते हुए महबूबा मुफ्ती ने विस्तार से बताया कि उनका कहने का मतलब कुछ और था। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह था कि आतंकवाद की वजह से सुरक्षा बलों को कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का बहाना मिल जाता है। मैं ‘बहाना बनता है’ कहना चाहती थी, लेकिन भीड़भाड़ वाले माहौल में और कई लोगों से एक साथ बात करते हुए ‘बहाना’ शब्द मुंह से नहीं निकल पाया। इससे पूरी बात का अर्थ बदल गया और गलतफहमी हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराना नहीं चाहती थीं, बल्कि आतंकवाद की समस्या को रेखांकित करना चाहती थीं।

महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत इस विवाद से पहले ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने तीखे शब्दों में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को जंतर-मंतर जाने के बजाय घर पर ही रहना चाहिए था। उन्होंने महबूबा के बयान को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए चेतावनी दी कि सत्ता में रह चुके नेताओं के ऐसे बयान आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से हतोत्साहित कर सकते हैं।