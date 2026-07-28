पैलेट गन बयान पर बैकफुट पर महबूबा मुफ्ती, माफी मांगकर बोलीं- एक शब्द छूटने से हुई गलतफहमी
पैलेट गन को लेकर दिए गए बयान पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मंगलवार को बैकफुट पर आ गईं। जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने जो कहा था, उससे पूरे राजनीतिक गलियारे में तूफान आ गया था। अब महबूबा ने माफी मांगते हुए साफ किया कि एक शब्द छूट जाने से पूरी बात का मतलब ही बदल गया था।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगते हुए बैकफुट पर आ गईं। उन्होंने कश्मीर में पैलेट गन और बल प्रयोग को लेकर दिए गए अपने बयान से उत्पन्न गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की और स्पष्ट किया कि एक शब्द छूट जाने से पूरी बात का मतलब बदल गया। पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी के जंतर-मंतर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मेरी बातों से कोई आहत हुआ है, तो मैं माफी मांगती हूं। मेरा कोई इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था।
बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने 23 जुलाई को जंतर-मंतर आईं थीं। उस दिन वे परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थीं। दिल्ली पुलिस द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए उन्होंने कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की स्थिति दिल्ली से पूरी तरह अलग है, क्योंकि वहां सुरक्षा बल आतंकवाद से मुकाबला कर रहे थे।
मंगलवार को सफाई देते हुए महबूबा मुफ्ती ने विस्तार से बताया कि उनका कहने का मतलब कुछ और था। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह था कि आतंकवाद की वजह से सुरक्षा बलों को कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग करने का बहाना मिल जाता है। मैं ‘बहाना बनता है’ कहना चाहती थी, लेकिन भीड़भाड़ वाले माहौल में और कई लोगों से एक साथ बात करते हुए ‘बहाना’ शब्द मुंह से नहीं निकल पाया। इससे पूरी बात का अर्थ बदल गया और गलतफहमी हो गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को सही ठहराना नहीं चाहती थीं, बल्कि आतंकवाद की समस्या को रेखांकित करना चाहती थीं।
महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत
इस विवाद से पहले ही जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी। सोमवार को उमर अब्दुल्ला ने तीखे शब्दों में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री को जंतर-मंतर जाने के बजाय घर पर ही रहना चाहिए था। उन्होंने महबूबा के बयान को 'गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए चेतावनी दी कि सत्ता में रह चुके नेताओं के ऐसे बयान आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से हतोत्साहित कर सकते हैं।
उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा था कि जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री यह कह देता है कि कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए बल प्रयोग सही है, तो फिर उनके अधिकारों के लिए लड़ने कौन आगे आएगा? बेहतर होता कि महबूबा मुफ्ती जंतर-मंतर न जातीं। जब हम नेता केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे दमन और बल प्रयोग का समर्थन करेंगे, तो अगर कल लोग राज्य का दर्जा बहाल करने या अन्य मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करना चाहें, तो हमारा साथ कौन देगा? लोग बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि महबूबा ने कह दिया है कि यह तो बनता है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।