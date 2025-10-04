Mata Vaishno Devi Yatra postponed from October 5 to 7 due to bad weather माता वैष्णो देवी यात्रा पर खराब मौसम का साया, 5 से 7 अक्तूबर तक स्थगित, Jammu-and-kashmir Hindi News - Hindustan
Hindi Newsजम्मू और कश्मीर न्यूज़Mata Vaishno Devi Yatra postponed from October 5 to 7 due to bad weather

माता वैष्णो देवी यात्रा पर खराब मौसम का साया, 5 से 7 अक्तूबर तक स्थगित

Mata Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी की यात्रा 5 से 7 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 01:32 AM
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के पूर्वानुमान की वजह से पांच से सात अक्तूबर तक यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम की चेतावनी की वजह से रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित इस पवित्र गुफा की यात्रा को स्थगित किया गया है। बाकी नवरात्रि के दौरान करीब 1.70 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता के दर्शन किए और यात्रा सुचारू रूप से जारी रही थी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित करने की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, "भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को 5 से 7 अक्तूबर तक स्थगित किया जाता है। यात्रा 8 अक्तूबर से फिर से शुरू होगी। हालांकि भक्तों को आधिकारिक माध्यमों के माध्यम से मिलने वाली जानकारी से ही अपडेट रहना चाहिए।"

आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में हाल ही में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं बड़ी हैं। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है तो प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए ही श्राइन बोर्ड ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

इससे पहले भी 26 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद विनाशकारी भूस्खलन हुआ था। इसकी वजह से यात्रा करीब 22 दिनों तक स्थगित रही थी। इसके बाद 17 सितंबर को फिर से शुरू हुई थी। इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य लोग घायल हो गए थे।

