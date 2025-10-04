माता वैष्णो देवी यात्रा पर खराब मौसम का साया, 5 से 7 अक्तूबर तक स्थगित

Mata Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी की यात्रा 5 से 7 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के पूर्वानुमान की वजह से पांच से सात अक्तूबर तक यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम की चेतावनी की वजह से रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित इस पवित्र गुफा की यात्रा को स्थगित किया गया है। बाकी नवरात्रि के दौरान करीब 1.70 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता के दर्शन किए और यात्रा सुचारू रूप से जारी रही थी।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित करने की जानकारी शेयर करते हुए लिखा, "भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी खराब मौसम की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को 5 से 7 अक्तूबर तक स्थगित किया जाता है। यात्रा 8 अक्तूबर से फिर से शुरू होगी। हालांकि भक्तों को आधिकारिक माध्यमों के माध्यम से मिलने वाली जानकारी से ही अपडेट रहना चाहिए।"

आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में हाल ही में बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं बड़ी हैं। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ता है तो प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए ही श्राइन बोर्ड ने यह एहतियाती कदम उठाया है।