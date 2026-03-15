उरी में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, सेना ने बुच्छर इलाके में पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया
मारे गए आतंकवादी के कब्जे से सुरक्षा बलों को 'वॉर-लाइक स्टोर्स' यानी युद्ध जैसी सामग्री बरामद हुई है। इसमें एक AK राइफल, कई पिस्तौलें, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और गोला-बारूद बरामद किए गए।
पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एक संयुक्त अभियान के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। यह कार्रवाई 14 और 15 मार्च की मध्यरात्रि को उस समय हुई जब आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस को उरी सेक्टर के बुच्छर इलाके में संदिग्ध घुसपैठ की पुख्ता जानकारी मिली थी। इस इनपुट के आधार पर सेना और पुलिस ने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को एक गहन तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने संभावित रास्तों पर घात लगाकर मोर्चा संभाल लिया।
सेना ने बताया कि रात के अंधेरे और घने जंगलों का फायदा उठाकर एक आतंकवादी संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहा था। सतर्क जवानों ने जैसे ही उसकी गतिविधि देखी उन्होंने अपनी पोजीशन बदली और आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने की चुनौती दी। खुद को घिरा हुआ देख आतंकवादी ने जवानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने प्रभावी ढंग से मोर्चा लिया और कुछ ही देर चली मुठभेड़ में उस पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया।
बड़ी साजिश के संकेत
मारे गए आतंकवादी के कब्जे से सुरक्षा बलों को 'वॉर-लाइक स्टोर्स' यानी युद्ध जैसी सामग्री बरामद हुई है। इसमें एक AK राइफल, कई पिस्तौलें, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और गोला-बारूद बरामद किए गए। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी इस बात का संकेत है कि आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम देने के इरादे से सीमा पार से आया था।
ऑपरेशन अभी भी जारी
इलाके में और अधिक आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए सेना ने अभी सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया है। पूरे बुच्छर और आसपास के वन क्षेत्रों की ड्रोन और खोजी कुत्तों के जरिए तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है ताकि बर्फ पिघलने के बाद होने वाली घुसपैठ की कोशिशों को पूरी तरह विफल किया जा सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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