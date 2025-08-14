खून से सने शव और मलबे में बिखरे अंग, भयावहता बयां कर रही किश्तवाड़ आपदा; अस्पताल में भी हाहाकार

Kishtwar Horrific Disaster: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोती गांव में अचानक भारी बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। अधिकारियों के अनुसार, इस आपदा में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है।

Kishtwar Horrific Disaster: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोती गांव में गुरुवार को अचानक आए बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। खून से सने शव, मलबे में दबे घायल और टूटे हुए अंग इस आपदा की भयावहता को बयां कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी, स्थानीय लोग और सेना घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में भी हालात चिंताजनक बनी हुई है। फर्श पर मरीजों का उपचार हो रहा है।

अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 160 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए हैं, जिनमें 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें तीर्थयात्री और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं।

भाजपा नेता और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, "चसोती मचैल यात्रा का बेस कैंप है, वहां स्थिति बेहद गंभीर है। हर जगह तबाही, मौत और घायल देखे जा सकते हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।" किश्तवाड़ के विधायक शुगन परिहार भी स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के साथ मृतकों के शव उठाने और सड़क पर सफेद चादरों से ढकने में जुटे रहे।

अस्पताल के फर्श पर मरीजों का उपचार अस्पतालों में भी स्थिति बेहद चिंताजनक रही। कई मरीज फर्श पर उपचार करवा रहे थे क्योंकि बेड की संख्या समाप्त हो गई थी। आसपास के क्षेत्रों से मेडिकल टीम और नर्सें एथोली अस्पताल पहुंचीं और घायल लोगों का इलाज शुरू किया। कई घायलों की हालत गंभीर है, जिनमें पसली और पैर टूटने जैसी चोटें शामिल हैं।

हेल्पलाइन नंबर जारी चसोती गांव में मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद थे। अचानक आए बादल फटने और फ्लैश फ्लड ने घर, दुकान और वाहन को बहा दिया। गांव के लंगर और सुरक्षा चौकी भी जलमग्न हो गए। DIG डोडा-किष्टवार रेंज, श्रीधर पाटिल ने बताया कि बचाव और राहत कार्य जारी है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने लापता परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें और शांत रहें।