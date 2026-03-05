Hindustan Hindi News
तन और मन से ईरान के साथ है कश्मीर; केंद्र सरकार की चुप्पी पर भड़की महबूबा मुफ्ती

Mar 05, 2026 07:36 am IST
पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को तुरंत वापस लेने की मांग की।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत और तेहरान पर हुए हमलों की गूंज अब कश्मीर की वादियों में पुरजोर तरीके से सुनाई दे रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बुराई की ताकत बताते हुए उनके पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया।

महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर गहरी निराशा व्यक्त की कि भारत सरकार ने अब तक न तो इस हमले की निंदा की है और न ही ईरान की जनता के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। उन्होंने भारत-ईरान के ऐतिहासिक संबंधों को याद दिलाते हुए कहा, "ईरान ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है, जबकि अन्य मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ थे। जब भारत पर प्रतिबंध लगे थे, तब ईरान ने हमें कर्ज पर तेल दिया था। ऐसे वफादार दोस्त के संकट में हमारी लीडरशिप की चुप्पी दुखद है।"

उमर सरकार पर भी निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने श्रीनगर के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी और पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को तुरंत वापस लेने की मांग की। महबूबा ने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों में विरोध प्रदर्शन करने वाली कई युवा लड़कियों सहित आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, “यह जरूरी नहीं कि हर कोई अपना मुंह बंद रखे। लोकतांत्रिक देश में विरोध का हक सबको है।”

तन और मन से ईरान के साथ है कश्मीर

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के लोग और पूरी मुस्लिम उम्माह (वैश्विक मुस्लिम समुदाय) ईरान के साथ खड़ी है। उन्होंने मारे गए लोगों को शहीद बताते हुए उनकी बहादुरी को सलाम किया। हालांकि, उन्होंने कश्मीरी युवाओं से एक भावुक अपील भी की। महबूबा ने कहा, "मैं युवाओं से अनुरोध करती हूं कि वे जो भी विरोध करें, वह शांतिपूर्ण होना चाहिए। कश्मीर की आर्थिक स्थिति और पर्यटन अभी पटरी पर लौटना शुरू हुआ है, उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।"

घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

महबूबा के इस कड़े रुख और प्रदर्शनों के बाद श्रीनगर सहित घाटी के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। शिया बहुल इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

