जम्मू यूनिवर्सिटी में बड़ा फैसला; जिन्ना, सर सैयद और इकबाल को सिलेबस से हटाने की सिफारिश
जम्मू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने एमए पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और कवि-दर्शनशास्त्री मोहम्मद इकबाल से जुड़े विषयों को हटाने की सिफारिश कर दी है।
जम्मू विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने एमए पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और कवि-दर्शनशास्त्री मोहम्मद इकबाल से जुड़े विषयों को हटाने की सिफारिश कर दी है। यह फैसला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया है। बता दें कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संशोधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल जिन्ना पर आधारित अध्याय को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के विभाजन और दो-राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख प्रतीक जिन्ना जैसे व्यक्तियों को छात्रों को पढ़ाना अस्वीकार्य है।
एबीवीपी जम्मू-कश्मीर के सचिव सन्नक श्रीवत्स ने कहा कि ऐसे पाठ्यक्रम छात्रों में गलत संदेश देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो विरोध और तेज होगा तथा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को शामिल करने की मांग की। इसके जवाब में विश्वविद्यालय ने एक समिति गठित की, जिसकी बैठक आज (22 मार्च) हुई।
विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बलजीत सिंह मान ने बताया कि संकाय और विभागीय मामलों की समिति ने सर्वसम्मति से एक वर्षीय तथा दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम से जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल संबंधित विषयों को हटाने का फैसला लिया है। यह सिफारिश अब अध्ययन बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्टडीज - बीओएस) के समक्ष रखी गई है। प्रोफेसर मान ने बताया कि बीओएस की बैठक 24 मार्च को ऑनलाइन होगी, जहां इस पर अंतिम विचार-विमर्श होगा।
इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने पाठ्यक्रम का बचाव करते हुए कहा था कि 'आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार' मॉड्यूल में सर सैयद, इकबाल, सावरकर, गोलवलकर, गांधी, अंबेडकर, नेहरू और पटेल जैसे विविध विचारकों को शामिल करना शुद्धतः शैक्षणिक है और यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सभी विचारक विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ऐतिहासिक समझ के लिए उनका अध्ययन आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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