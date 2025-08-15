लोग तैयार नहीं हुए, तो अपनी हार मान लूंगा; पूर्ण राज्य के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे सीएम उमर
Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्य में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसके बाद वह उन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए अब हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इस अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि वह इन हस्ताक्षरों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इतना ही नहीं सुनवाई में पहलगाम हमले का जिक्र आने पर सीएम न कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के लोगों को ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है, जिसमें उनका कोई हाथ नहीं है।
बख्शी स्टेडिम में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने कहा, "आज से, हम इन आठ सप्ताह का उपयोग सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने में करेंगे। अगर लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। हमें इन आवाजों को अपने दफ्तरों से उन दरवाजों (सुप्रीम कोर्ट) तक ले जाना होगा, जहां पर फैसले लिए जाते हैं।"
मुख्यमंत्री ने कहा, "उच्चतम न्यायालय में दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की गई कि राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला लेते समय पहलगाम हमले को भी ध्यान में रखा जाए। क्या पहलगाम के हत्यारे और पड़ोसी मुल्क में बैठे उनके आका तय करेंगे कि हमें राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं? जब भी हम राज्य के दर्जे के करीब होंगे, वे कुछ न कुछ करेंगे ताकि उसे नाकाम किया जा सके। क्या यह न्याय है? हमें उस अपराध की सजा क्यों दी जा रही है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है?’’
गौरतलब है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य देने के मामले की सुनवाई के दौरान पहलगाम हमले का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए लेकिन हम पहलगाम हमले को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुरक्षा को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ हफ्ते का समय देकर इस पर जवाब देने के लिए कहा था।
