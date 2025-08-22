लश्कर से था संपर्क, दो सरकारी कर्मचारियों पर गिरी गाज; चली गई नौकरी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने दो सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। उनपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। दोनों कुपवाड़ा जिले के रहने वाले थे।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के दो सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण शुक्रवार को समाप्त कर दीं। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 311 (2)(सी) के तहत लिया गया।

कर्मचारियों की पहचान भेड़ पालन विभाग में सहायक पशुपालक सियाद अहमद खान तथा स्कूल शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर के रूप में की गई है। खान केरन इलाके का और राठेर कारनाह इलाके का रहने वाला है। दोनों स्थान उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हैं। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। उन्होंने कहा, ‘उपलब्ध जानकारी के आधार पर दोनों की गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए।’

बारामूला में लगाए गए प्रतिबंध बारामूला जिले में प्रशासन ने शुक्रवार को सिंहपोरा क्षेत्र के गुंड ख्वाजा कासिम और कंटरबुघ गाँवों में शांति भंग की आशंका को देखते हुए 22 अगस्त की शाम से एक दिन के लिए कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह आदेश बारामूला के जिलाधिकारी मिंगा शेरपा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया। इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध 22 अगस्त की रात 8:30 बजे से 23 अगस्त की रात 9:30 बजे तक लागू रहेंगे। इस दौरान, चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने और हथियार या हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगा रहेगा।