Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ आपदा में सीआईएसएफ जवान का शव बरामद
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ बादल फटने की घटना में सीआईएसएफ के एक जवान का शव बरामद हुआ है, जबकि तीन अन्य लापता हैं। ये सभी मंदिर में अस्थायी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे।
किश्तवाड़ आपदा
Kishtwar Tragedy LIVE: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही का डर है। यह हादसा मचैल माता की तीर्थ यात्रा के रूट पर स्थित है। इस साल अब तक ढाई लाख लोग मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। देश भर से लोग यहां पहुंचते रहे हैं। ऐसे में डर है कि यहां हताहत होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ी तबाही का डर जताया है और देश भर के लोगों से दुआओं की अपील की है। अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह बादल फटने की घटना जिस चोसिटी गांव में हुई है, वहां मचैल माता की यात्रा के लिए बेस कैंप बनाए जाते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार वहां बड़े पैमाने पर टेंट लगे थे। आइए जानते हैं, हर अपडेट…
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ आपदा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में बादल फटने पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे हमें जानकारी मिली कि चसोटी क्षेत्र में बादल फटा है। इसके बाद एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। एनडीआरएफ टीम भी वहां पहुंचने वाली है। सेना और वायुसेना की टीमें भी सक्रिय कर दी गई हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
Kishtwar Tragedy LIVE: एनडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना
Kishtwar Tragedy LIVE: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना कर दी गई हैं। शाह ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और शीघ्र मदद का भरोसा दिया है।
Kishtwar Tragedy LIVE: उमर अब्दुल्ला बोले- स्थिति बहुत गंभीर
Kishtwar Tragedy LIVE: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ आपदा की घटना के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बात कर उन्हें ताजा स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर है और प्रभावित क्षेत्र से सही व सत्यापित जानकारी धीरे-धीरे ही आ पा रही है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर से सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं।
Kishtwar Tragedy LIVE: अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला को किया फोन, हालात का जायजा
Kishtwar Tragedy LIVE: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ आपदा को लेकर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। साथ ही केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है।
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ आपदा में 50 से अधिक लोगों को बचाया, रेस्क्यू टीमें जुटीं
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ आपदा में 50 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने कहा कि उधमपुर से एनडीआरएफ के दो दल बादल फटने से प्रभावित किश्तवाड़ के क्षेत्र में भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह भी बचाव अभियान की निगरानी के लिए प्रभावित क्षेत्र पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि पद्दार के उप-मंडल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया।
Kishtwar Tragedy LIVE: बादल फटने से लंगर का पूरा टेंट बहा, कई लोगों के मारे जाने की आशंका
Kishtwar Tragedy LIVE: मचैल माता मंदिर के रास्ते में चसोती गांव में दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच बाढ़ तब आई जब मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वहां से मंदिर तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। अधिकारियों ने बताया कि 12 शव बरामद कर लिए गए हैं तथा आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। चसोती 9,500 फीट की ऊंचाई पर है और किश्तवाड़ से लगभग 90 किमी दूर है। श्रद्धालुओं के लिए आयोजित लंगर को बादल फटने से भारी नुकसान उठाना पड़ा।
Kishtwar Tragedy LIVE: किश्तवाड़ आपदा में भारी जनहानि की आशंका, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
Kishtwar Tragedy LIVE: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोटी इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। यह स्थान मचैल माता यात्रा मार्ग पर स्थित है। घटना के बाद वार्षिक यात्रा को रोक दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से इस “भीषण” बादल फटने की सूचना मिली। उन्होंने कहा, “यह इलाका लोकप्रिय मचैल माता यात्रा का मार्ग है। बादल फटने की घटना बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, जिससे भारी जनहानि की आशंका है।”
Kishtwar Tragedy LIVE: मचैल माता मंदिर के रास्ते में बादल फटा, 12 शव बरामद
Kishtwar Tragedy LIVE: जम्मू-कश्मीर के मचैल माता मंदिर के रास्ते पर गांव चसोटी में बादल फटने की घटना हुई है। रेस्क्यू टीमों ने अभी तक मौके से 12 शवों को बरामद कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी संसाधनों को जुटाते हुए राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
Kishtwar Tragedy LIVE: मचैल माता यात्रा में पहुंचे थे हजारों श्रद्धालु
Kishtwar Tragedy LIVE: जानकारी मिली है कि बादल फटने की घटना तब हुई, जब मचैल माता यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। बादल फटने से लंगर का पूरा टैंट बह गया। कई लोगों के मारे जाने की आशंका बनी हुई है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है।
Kishtwar Tragedy LIVE: धराली के बाद यह दूसरी बड़ी आपदा, रेस्क्यू में भी मुश्किलें
यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है, जब उत्तराखंड के धराली समेत हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों में मॉनसून सीजन में बादल फटने से लेकर भूस्खलन तक की घटनाएं हुई हैं। किश्तवाड़ के जिस गांव में घटना हुई है, वह पहाड़ों से घिरा हुआ है और बारिश लगातार जारी है। इसलिए बचाव अभियान शुरू करने में भी मुश्किलें आ रही हैं।
Kishtwar Tragedy LIVE: फारूक अब्दुल्ला बोले- पूरे देश के दुआओं की जरूरत
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जहां यह हादसा हुआ है, वह बड़ी आबादी का गांव है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आधा गांव बह गया है। इसका अर्थ है कि बड़े नुकसान का डर है। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं देश भर के लोगों से अपील करूंगा कि दुआ करें कि ज्यादा नुकसान न हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल जैसा मौसम है, उस स्थिति में हेलिकॉप्टर से बचाव कार्य नहीं किया जा सकता। एंबुलेंस से ही अभियान शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरे राज्य में ही काफी बारिश हो रही है, इसलिए बचाव कार्य में भी मुश्किलें आएंगी।
Kishtwar Tragedy LIVE: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, ऐसी आपदा का अनुमान नहीं था
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि इस घटना में बड़े नुकसान का डर है। उन्होंने कहा किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा यहां हो सकता है।
Kishtwar Tragedy LIVE: अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर
किश्तवाड़ के चिसोटी गांव में बादल फटने की घटना हुई है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। आशंका है कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं।
