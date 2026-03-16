जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट में जुड़े 1.60 लाख नाम, कई राज्यों में घटी थी संख्या
जम्मू और कश्मीर में उलट स्थिति देखी गई है। यहां मतदाता सूचियों में 1.60 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। इसके अलावा 67,790 नाम हटाए गए हैं। वहीं 2.29 लाख मतदाताओं के नाम और पते आदि में करेक्शन हुए हैं।
देश के अलग-अलग राज्यों में इन दिनों चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत बिहार, बंगाल, यूपी समेत देश के ज्यादातर राज्यों में वोटरों की संख्या कम हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौके पर उतने मतदाता नहीं पाए गए, जितने लिस्ट में शामिल थे। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उलट स्थिति देखी गई है। यहां मतदाता सूचियों में 1.60 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। इसके अलावा 67,790 नाम हटाए गए हैं। वहीं 2.29 लाख मतदाताओं के नाम और पते आदि में करेक्शन हुए हैं।
जम्मू जिले में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां डुप्लिकेंट एंट्री की संख्या अधिक थी। वहीं दूसरे इलाकों में पलायन करने वाले भी काफी ज्यादा हैं। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि कई राज्यों में चल रहे SIR से यह प्रक्रिया अलग है, जो जम्मू-कश्मीर में हुई है। इस प्रक्रिया को स्पेशल समरी रिवीजन का नाम दिया है। जम्मू जिले में यदि सबसे ज्यादा काटने पड़े हैं तो वहीं श्रीनगर में सबसे ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। जम्मू में सबसे ज्यादा मतदाता पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 11,89,555 है। दूसरे स्थान पर श्रीनगर है। इस शहर में मतदाताओं की संख्या 7,53,222 है। वहीं बारामूला का आंकड़ा 7,20,500 का है।
सबसे ज्यादा 30,077 वोटरों के नाम श्रीनगर में हटे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर जम्मू रहा है, यहां 16,855 मतदाता सूची में जुड़े हैं। बारामूला में 11,854 वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब कटने की बात करें तो 10,430 नामों के साथ जम्मू पहले स्थान पर है। बडगाम दूसरे नंबर पर है। यहां से 7,762 नाम हटे हैं। फिर अनंतनाग तीसरे स्थान पर है। यहां 5,241 नाम हटाए गए हैं। डेटा बताता है कि राज्य में कुल मिलाकर 1,60,974 नए नाम जुड़े हैं। लिस्ट से 67,690 नाम हटाने पड़े हैं। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 2,29,920 करेक्शन हुए हैं।
अधिकारियों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट में सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई इस लिस्ट में शामिल होने से बचे नहीं, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यह करेक्शन किया जा रहा है। इसके माध्यम से मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए 4 क्वॉलिफाइंग तारीखें तय की गई हैं। ये तारीखें हैं- 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। वहीं जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान चल रहा है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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