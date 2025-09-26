कांग्रेस में इतना दम नहीं कि... उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख हिंसा पर कही बड़ी बात; BJP को यूं लपेटा

लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा घायल हो गए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा कार्यालय और कई वाहनों को आग लगा दी थी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों लद्दाख में हुई हिंसा के मामले में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा द्वारा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का बचाव करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा की यह आदत हो गई है कि वह अपनी नाकामियों की ठीकरा अक्सर दूसरों के सिर पर फोड़ती है। उन्होंने कहा कि लेह में हुई हिंसा पर भाजपा का आरोप भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित रियासी जिले के गांवों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उप राज्यपाल के नेतृत्व वाले लद्दाख प्रशासन को यह देखना चाहिए कि वह वहां शांति बनाए रखने और जरूरी कदम उठाने में क्यों विफल रहा? दरअसल, बुधवार को लेह में हुई हिंसा के लिए भाजपा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि जब लद्दाख में सरकार उनकी यानी भाजपा की है और वे शासन देने में विफल रहे हैं तो किसी और पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं?

कांग्रेस में इतना दम नहीं कि… अब्दुल्ला ने इसके साथ ही दो टूक लहजे में कहा, "कांग्रेस में इतना दम नहीं कि वो लद्दाख में हिंसा भड़का सके।" उन्होंने आगे कहा, "अगर कांग्रेस इतनी शक्तिशाली होती कि वह लद्दाख में हिंसा भड़का सके तो उस पार्टी ने वहां परिषद का गठन क्यों नहीं किया?" सीएम ने कहा, "लद्दाख में पिछला परिषद का चुनाव किसने जीता? भाजपा ने, जबकि कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। जब चीजें गलत होती हैं तो भाजपा के लोग हमेशा बहाना बनाने लगते हैं और उसका ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ देते हैं।"

